Luquero rechaza unificar con el alcalde de Valladolid las demandas de la Alta Velocidad

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha hecho este 5 de marzo referencia al papel de mediadora que realiza entre la plataforma segoviana de usuarios del tren y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, entre ellas la ampliación del periodo de uso de los abonos, de ocho a diez días “que es muy útil para ellos y se lo he trasladado al presidente de Renfe que me consta que es sensible al tema y que ha hecho gestiones en este sentido”.

Los usuarios demandan también a la empresa ferroviaria que habilite una nueva expedición a Madrid a las 6.30 horas de la mañana, una necesidad más complicada de ejecutarse porque “estamos hablando de modificaciones que suponen un incremento económico y que tiene que aprobar en última instancia el Gobierno”.

Pese a ello, la regidora ha afirmado que el presidente de Renfe “hará la propuesta”, mientras que la propia Luquero se comprometió a trasladar la reclamación al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, al que ha solicitado una reunión, aún sin fecha para su celebración.

Lo que sí hizo la regidora es marcar distancias con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a pesar de que los usuarios segovianos y vallisoletanos coinciden en la petición referida al servicio de tren a primera hora de la mañana. “Los dos somos alcaldes de nuestras ciudades. Yo me hago eco de las demandas de nuestros usuarios y él de los suyos”, subrayó restando importancia a esa separación de esfuerzos “porque al final las demandas van al mismo sitio y no hay ningún problema por ir juntos o separados”.

Donde sí rechazó actuar como mediadora es en el capítulo de demandas de la plataforma relacionadas con competencias de la Junta de Castilla y León, una tarea que dejó en manos del delegado territorial, José Mazarías, “con el que también se han reunido” los representantes de los usuarios.

La regidora ya anunció al colectivo que sus demandas no aparecerán en las conversaciones que mantenga con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que este 6 de marzo realizará una visita institucional a la ciudad y acudirá al Ayuntamiento.