Luquero: ‘Los padres tienen derecho a elegir centro educativo y también a pagarlo’

Entre otras constantes de la democracia española figura la de que cada cambio de color en los sucesivos gobiernos esté acompañado por nueva legislación en materia de Educación o al menos la modificación del anterior, y en esas estamos, ahora con el nuevo proyecto de modificación, la Lomloe —en tramitación acelerada por el Gobierno de España— cuya discusión se ha trasladado al ámbito municipal por una moción del Grupo popular “en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución”. En realidad del sostenimiento de los centros concertados y del distrito educativo único.

Los de Pablo Pérez defendían la libertad de elección de centros por parte de los padres, la enseñanza concertada subvencionada por el Estado y especificaban reclamaciones para los padres de alumnos de educación especial aunque, como era de esperar, sólo encontró el apoyo de Ciudadanos —por dos veces proclamó su portavoz, Noemí Otero, su “liberalismo y constitucionalismo convencido”— y la oposición frontal de los grupos que sostienen el Gobierno municipal, PSOE, IU y Podemos. Esta moción fue el único punto del orden del día —21 asuntos— que no logró apoyos suficientes para salir adelante.

De nada sirvieron los argumentos de Pérez sobre el derecho a la elección de los padres y su libertad para optar por un modelo educativo concreto basándose en el artículo 27 de la Constitución, ni el apoyo en esta dirección de Otero que amplió las citas de la Carta Magna al artículo 9, sobre la garantía de libertad e igualdad del individuo.

El portavoz de Podemos, Guillermo San Juan recordó que el origen de los centros concertados tenía carácter excepcional para cubrir el déficit que existía de centros de enseñanza pública existentes en 1985 “pero no podemos hacer de la excepción la regla”, a la vez que invitó a los populares a diferenciar “porque la libertad que se compra con dinero no es libertad, es privilegio”. Tras una encendida defensa de la enseñanza pública —“el mejor invento”— San Juan quiso dejar la frase lapidaria: “Los hijos no pueden ser fotocopias de nuestros valores”. Por los mismos derroteros se movió la concejala de IU y delegada municipal de Educación, Ana Peñalosa, que insistió en tachar de “privilegio” la elección de centros privados y por tanto negó que tenga carácter de derecho fundamental. Sostuvo además que la Constitución no fija que el Estado tenga que financiar ese tipo de centros.