La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha suspendido de empleo y sueldo a la vez que ha abierto expediente disciplinario a un funcionario de Urbanismo que tramitó una licencia de obra menor dentro de los plazos y sin poner una sola pega al solicitante, precisamente el ciudadano que denunció la situación al sentirse “acosado” por la celeridad mostrada por la administración.

El funcionario tuvo además el atrevimiento de requerir al peticionario —para colmo, un segoviano de toda la vida— que rellenara un documento de autoliquidación con la pretensión de que la licencia fuera pagada antes de hacer la obra y que el dinero engrosara las arcas municipales con el consiguiente quebranto para sus compañeros del departamento de Recaudación y la concejalía entera de Hacienda donde “hace mucho que no nos vemos en una situación tan difícil”.

Según ha podido saber acueducto2.com en un trabajo periodístico realizado en el bar Tolendo, el trabajador estaba siendo investigado por haber intentado, en 2016, que el concurso de los autobuses urbanos se resolviera dentro de los plazos legales y en condiciones beneficiosas para la ciudad, aunque se le retiró inmediatamente del equipo redactor del pliego en una hábil maniobra dirigida por el entonces concejal, Alfonso Reguera, que aplicó su conocida técnica de “esto se hace porque lo digo yo” destinándole al almacén de Urbanismo “a colocar las cajas“.

El obstinado trabajador no asumió el castigo y llegó incluso a ordenar el archivo de forma que podía encontrarse cualquier expediente completo en sólo unos minutos, lo que de nuevo generó una gran confusión entre sus compañeros que desde entonces no salen con él a tomar el café de media mañana y le han sacado del grupo de jugadores del sorteo diario del cupón de la Once.

Un trabajo de años, en riesgo

“No podemos permitir garbanzos negros en la gran familia del Ayuntamiento. Aquí la costumbre es hacer que los ciudadanos den vueltas y se desesperen mientras reclaman sin éxito sus permisos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Cobrar el ICIO a todo el mundo? ¿Presupuestar bien?” comentó en conferencia de prensa celebrada este 28 de diciembre una visiblemente enojada Clara Luquero.

Tajante, la regidora lanzó una severa advertencia a los trabajadores municipales: “El recorrido de un expediente, de cualquier expediente, es de Urbanismo a Intervención y de ahí a la Mesa de Contratación para recibir las correspondientes pegas y realizar el mismo recorrido al menos tres veces sin que nadie sepa exactamente qué está pasando y si es posible que por el camino se pierdan partes, mejor que mejor. Ha costado años ser un modelo de caos y ningún listo, por muy estudiado que venga, va a acabar con ello”.

Al funcionario se le ha pedido “por las buenas” que pida traslado a Melilla.