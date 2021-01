La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, parecía morderse la lengua este 28 de enero cuando se le preguntó por el último episodio de crecidas del río Eresma, de nuevo en el límite de las inundaciones durante la jornada del 27 de enero. El episodio se achaca, una vez más, a la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por no desaguar parte del contenido de la balsa los días previos a los deshielos, una situación prácticamente calcada a la ocurrida el pasado mes de diciembre. El organismo mantiene sistemáticamente la balsa llena hasta los topes hasta el momento que se producen los aportes masivos de agua, momento en el que se hace obligatorio abrir todas las compuertas posibles al mismo tiempo desbordando la capacidad del cauce del Eresma con las consiguientes inundaciones.

Luquero se quejó de que el organismo “ha actuado insuficientemente” y “nos hemos salvado justos, justos”, pero inmediatamente metió la coletilla, “a pesar de existir una buena comunicación, mejor que en cualquier otra época y haber conversado varias veces con la presidenta, la última, ayer”.

No parece que la “buena comunicación” entre los dos organismos bajo control del PSOE sirva para mucho más allá de charlas en buena sintonía pero sin resultados. Es más, Luquero y su equipo deberían centrar sus esfuerzos en forjar también “buenas relaciones” con los técnicos de la CHD que son los que “ofrecen resistencia a la hora de desaguar y tener un margen que prevea las inundaciones”, de acuerdo con las palabras de la propia alcaldesa que calificó a esos funcionarios como “muy conservadores” respecto a las normas.

Fijada la posición de partida, cimentada sobre el buen rollo sin resultados, las subrayadas excelentes relaciones entre los organismos y rodeados con un círculo rojo los “culpables”, con los que parece que no pueden ni sus jefes, Luquero pasó a la fase reivindicativa, idéntica a la que explicó hace semanas, cuando se produjo la primera reunión —“cordial”, por supuesto— que viene a ser que “pedimos medidas inmediatas más allá de las normas de explotación” además de reclamar “una garantía que nos permita vivir con cierta tranquilidad”.

El portavoz de IU y socio de Gobierno, Ángel Galindo, señaló el día anterior que si las gestiones con la CHD no funcionan habría que “llamar a otras puertas”, aunque quizá esas palabras no sentaron bien a la regidora que, preguntada por esta cuestión advirtió que “Todo tiene su tiempo y no tengo por qué trasladar todas las gestiones que hago. Se tocan todas las puertas que haya que tocar”.

En la misma comparecencia aprovechó para reiterar la postura de “negativa rotunda” del Gobierno municipal a la eventual construcción de una gran presa, la del Cigüiñuela, a las puertas de la ciudad, aunque el silencio de la CHD respecto a ese proyecto —pese a que aparece en el Plan de Infraestructuras— hace pensar a la segoviana que “está parado”. En cualquier caso, “hace tiempo que nos ofrecimos a buscar con ellos una tercera alternativa a Puente Alta y al Cigüiñuela”, concluyó.