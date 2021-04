10 Comments

La concejala de IU y delegada del departamento de Educación, Ana Peñalosa, se encargará desde ahora de las actividades que se realicen desde el Ayuntamiento de Segovia relacionados con la Memoria Histórica, según se refleja en un decreto que se ha hecho público este 22 de abril, después de la comparecencia semanal de la alcaldesa en rueda de prensa, en la que no ha mencionado esta cuestión.

La realización de “acciones y proyectos” relativos a la Memoria Histórica no tenían hasta este momento una ubicación específica entre las tareas de ninguna de las concejalías, aunque ahora, la alcaldesa las ha “delegado” al departamento de Peñalosa. No obstante, en la comunicación oficial no se ha señalado si existe una partida económica específica para estas tareas o la edil tendrá que tirar de los presupuestos de la propia Concejalía de Educación.

El detalle tiene cierta importancia. El encargo supone asumir “el desarrollo de cuantas actividades se consideren necesarias para realizar esa labor pedagógica y poner en conocimiento y al servicio de la sociedad la historia, sin olvidar a todos aquellos que fueron víctimas de la dictadura franquista”.

En una nota de prensa emitida por la Alcaldía se asegura que el Ayuntamiento mantiene un compromiso firme por “esclarecer la verdad de los procesos acaecidos, especialmente en Segovia durante la segunda mitad del siglo XX”, al tiempo que recuerda que en el Consistorio se trabaja hace años en activar actuaciones memoriales y potenciando la participación ciudadana para “generar la investigación, la difusión y la reflexión crítica sobre el pasado”.

Para ello, desde el Gobierno local se señala que se inspira en el “fomento de la memoria democrática, la promoción de los Derechos Humanos y el desarrollo de una cultura de paz, así como el apoyo a las víctimas de la dictadura franquista”.