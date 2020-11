Luquero compartió riesgo de contagio de covid con la cúpula empresarial y la concejala Aguiar

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, continúa confinada en su domicilio cumpliendo una cuarentena de diez días tras haber estado en contacto con una persona de la que se supo días después que estaba contagiada de la enfermedad.

La alcaldesa no fue la única que corrió riesgo potencial de contagio aquella mañana del 29 de octubre en la que compartió un vino español, entre otros, con los promotores del complejo de establecimientos hosteleros del antiguo palacio episcopal, la concejala de Cultura, Gina Aguiar o personalidades del mundo empresarial como el presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo o la gerente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Beatriz Escudero, que no han guardado cuarentena y se han conformado con el resultado negativo de los test a los que se han sometido en los últimos días.

El último jueves de octubre, la emisora local de Cope emitió en directo desde el complejo hostelero del “Palacio de Segovia” —en el antiguo palacio episcopal— un programa en el que participaron el obispo, César Franco; la alcaldesa y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero y Gina Aguiar; la cúpula del empresariado segoviano encarnados por los ya citados, Pedro Palomo y Beatriz Escudero, además del presidente de FES, Andrés Ortega y los equipos de “Palacio de Segovia” y de Cope Segovia.

El programa, emitido en directo, se desarrolló con total normalidad y en medio de “muchas medidas, tantas que llegamos a comentar entre nosotros el celo de los organizadores”, según explicó a acueducto2.com Palomo refiriéndose a la protección con plástico de los equipos, la rigidez en el mantenimiento constante de las mascarillas, el uso de geles hidroalcohólicos, la separación que mantenían entre si los invitados que esperaban turno y detalles como que “hasta nos hicieran poner guantes cuando nos tocaba subir a la mesa para las entrevistas”.

Vino compartido

Concluida la emisión, varios de los asistentes —entre ellos el obispo, Franco, y el presidente de la Fes, Ortega— decidieron marcharse de las instalaciones para atender otras ocupaciones, mientras que el resto de los asistentes participaron en una visita por parte del palacio para acabar compartiendo un vino español en el que las distancias y protecciones pudieron relajarse ya que “se habla entre las personas y las mascarillas se tienen que retirar para comer o beber”, cuentan.

Después se supo que uno de los participantes en el ágape había dado positivo en las pruebas de covid19 y fueron conociendo el riesgo potencial en el que habían estado a medida que se lo comunicaba la directora de la emisora, Ángeles Gundín, a lo largo del puente del 1 de noviembre.

Y es en este punto donde cada una de las personas que había estado con el afectado o cerca de él parece haber actuado según criterios propios y sometiéndose por su cuenta a pruebas de detección del virus, sin que esta redacción haya podido confirmar si este suceso llegó a comunicarse a las autoridades sanitarias.

Así, tal como confirmó su gabinete, la alcaldesa está autoconfinada cumpliendo cuarentena en su casa desde el martes pasado y hasta el lunes próximo, diez días después del riesgo, pero la concejala de Cultura, Gina Aguiar, —con la que llegó y se marchó del lugar— no ha observado confinamiento alguno y esta semana se la ha visto en diferentes reuniones de organismos relacionados o del propio Ayuntamiento, reconocen fuentes del equipo de Gobierno. Palomo, por su parte, ha explicado que se sometió a pruebas, tanto de antígenos como PCR en las que ha dado negativo y aunque “siempre extremas el cuidado” no ha mantenido confinamiento alguno, al igual que Beatriz Escudero, que ha pasado por “dos test de PCR”, tampoco ha llevado a cabo ningún encierro y afirma que “nadie de Sanidad me ha llamado para decirme que lo tuviera que hacer”. Pese a no haber asistido al vino de marras, el presidente de la Fes, Ortega, también se habría hecho y superado la PCR, desveló Escudero.

Finalmente, si se han establecido confinamientos para varios miembros de los equipos del complejo hostelero y de la emisora local de Cope, donde se instauró el teletrabajo a lo largo de esta semana, tal como confirmó desde su domicilio su directora.