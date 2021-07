11 Comments

La alcaldesa de Segovia acudirá sólo con miembros de su equipo, y ninguno de la oposición, a la reunión que se celebra esta semana con el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Francisco Javier Varela, según ha afirmado este 13 de julio la misma Clara Luquero, que repitió uno de sus mantras preferidos: “le toca liderar estos proyectos a la alcaldesa y al equipo de Gobierno, para eso somos el Gobierno de la ciudad”.

La regidora rechazaba así la petición realizada el día anterior por el líder municipal del PP, Pablo Pérez, que apostaba por acudir a la reunión “para dar una imagen de unidad” ante el militar, al que se solicita que se designe una unidad militar para ocupar los espacios del PCMASA2 cuando el Parque se traslade al macrocentro proyectado en Córdoba, aproximadamente dentro de ocho años según algunos cálculos.

Tras comprometerse a informar a los grupos municipales cuando finalice el encuentro de trabajo y mantenerse como interlocutora única de la ciudad y “cuando vea un camino de futuro, serio, intentaré involucrar al resto de las instituciones”, tachó la propuesta del popular como “totalmente inoportuna y sin sentido”.

Las relaciones entre ambos políticos se encuentran en un momento de máxima tensión tras el cese, forzado por las denuncias de los populares en los juzgados, de la concejala, Gina Aguiar , algo que no disimula Luquero, que no quiso desaprovechar la oportunidad para endurecer el discurso contra Pérez del que “creo que necesita que su partido le forme, y esto es serio, porque no se puede tener tal desconocimiento sobre cual es su papel institucional en este Ayuntamiento”.

Ironizó además preguntándose en voz alta si el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco “va a las reuniones institucionales llevándose al portavoz de la oposición”.

La de esta semana será la segunda reunión de la alcaldesa con el general de cuatro estrellas, Varela, al que se quiere arrancar un compromiso concreto que garantice que los terrenos de la Base seguirán usándose por el ejército con un acuartelamiento concreto. Todo parece indicar que el militar, al menos, mantendrá la disposición, que ya manifestó en su anterior encuentro, de estudiar la solicitud segoviana —que también se está replicando desde el Senado— aunque esa posibilidad requiere aún maduración para fijar alguna posibilidad concreta.