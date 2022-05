Clara Luquero ha puesto en marcha de manera efectiva el proceso administrativo que culminará con su salida de la Alcaldía y su posterior relevo. A la primera mujer que ha presidido el Ayuntamiento le queda hasta el 27 de mayo en ese cargo y hasta el 4 de junio como concejala. Después, no volverá a opinar de lo que haga su sucesora o como organice su equipo “ni ahora ni nunca”, según dijo en otra conferencia de prensa en la que asomaron las lágrimas en los ojos de la aún regidora.

El proceso de sustitución de un alcalde dimisionario está en el Reglamento de Funcionamiento Orgánico (Rof). Aunque lo anunció públicamente hace días, lo cierto es que Luquero presentó su dimisión en el registro municipal el pasado miércoles, poniendo en marcha el contador de diez días como máximo para la celebración de un pleno en el que hay que comunicar oficialmente la renuncia a la Corporación. En este caso, se ha hecho coincidir con la sesión ordinaria de mayo, señalada para el día 27.

La comunicación será el último punto del orden del día y en ese momento, Luquero dejará de ser alcalde oficialmente, aunque aún será concejala. En sustitución, será el primer teniente de alcalde, Jesús García, el que asuma el papel de alcalde accidental.

El Rof fija en este punto otro plazo máximo de diez días para la convocatoria de un nuevo pleno, este para elegir nuevo regidor. Como se sabe y salvo sorpresa mayúscula, será la actual concejala de Urbanismo, Clara Martín. Como es tradición en el Ayuntamiento de Segovia, ese pleno extraordinario de investidura será en sábado y por tanto, será el 4 de junio. Aunque la votación es secreta, salvo sorpresa mayúscula y la aparición de una candidatura alternativa, la actual concejala de Urbanismo, Clara Martín será la elegida.

Sólo al final de este pleno extraordinario y tras votar para nombrar a su sucesora, Clara Luquero entregará también su acta de concejala desvinculándose definitivamente del Ayuntamiento de la capital. La entrada del concejal que la sustituirá no ocurrirá hasta el pleno ordinario del mes de junio, que no se celebrará hasta el 1 de julio por las fiestas de la ciudad. Por orden de la lista electoral, el acta le corresponde a Javier Serrano, aunque aún no hay confirmación de que vaya a aceptar entrar en la Corporación.

Cabe suponer, finalmente, que Clara Martín acabará de reorganizar el equipo de Gobierno cuando se produzca esa incorporación, es decir, en los primeros días de julio.