Luis Moro, Cultura e inseguridad al otro lado del charco

Luis Moro, artista plástico nacido en Segovia en 1969, obtuvo el segundo Premio Nacional de Pintura en 1984 y, en 1985, el primer Premio Nacional de Escultura en el Certamen Juvenil de Artes Plásticas… Ese solo fue el comienzo porque la historia nos lleva a más Premios, más ciudades y más éxitos hasta las exposiciones celebradas en París, Berlín, Roma, México DF o Austin y, a su participación en Ferias Internacionales como las de Corea, Toronto, Roma, Miami, Nueva York…

Pero los datos no informan de que este segoviano que reside varios meses al año en Ciudad de México, lleva el nombre de su tierra por todo el mundo desde hace años y, aunque su vida se desarrolla a un lado y a otro del gran charco, en Segovia conserva a sus amigos, algunos desde el Instituto, y a su familia, entre quienes destaca su madre… que le sirven de raíz y referencia.

La vida de Luis Moro se ha visto afectada, como la de todos, por la Covid-19. Este año no ha podido ir a Estados Unidos, donde en estos momentos debería tener abierta una exposición en Washington. El virus y la situación política lo han puesto más que difícil.

Al contarnos sus experiencias en este asunto, recuerda que en México, la situación de la pandemia atraviesa un momento delicado porque “allí estamos en la primera ola del coronavirus. No se ha pasado a la 2ª, aún no se ha producido un descenso en el número de afectados…” pero eso, no es lo único…

P.—Tiene que estar siendo terrible.

R.—Para mí ha sido más terrible en Segovia. Pones cara a la gente y, eso hace que te llegue mucho más que los números y las cifras. En México no tengo ningún amigo que haya muerto o esté infectado. Por desgracia, en Segovia, sabemos de mucha gente que ha fallecido y eso es lo terrible. Casos como el de la celadora del hospital o del vendedor de periódicos… son gente que han ido al colegio conmigo, o he ido con alguno de sus hermanos… Además, el tema de los entierros ha sido terrible, no han podido despedirse…

En México, según se dice, el 80% de los afectados no llega a los hospitales. Cómo la gente tiene miedo a ir a ellos, aguantan en casa y cuando ya los van llevar…directamente no pasan por allí.

Seguramente muchos se preguntan por qué no se ha realizado un confinamiento total en México. La respuesta es sencilla: “Parar un país como México… en España estamos hablando de salud y economía, en México de inseguridad y salud”.

El tema de la inseguridad es el más peligroso porque México está en una situación económica delicada y, con la fuerza que tienen los narcos, si el Gobierno confina a los mexicanos los narcos se hacen con el país… Si no tienes trabajo, te vas con quien te pague algo y, quien tiene dinero allí, son ellos. Todos los Gobiernos han intentado controlarlos, pero no lo han conseguido.

P.—Es un mundo aparte…

R.—Y para los periodistas, ni te cuento. Los periodistas que escriban de estos temas se juegan la vida. Es el país más peligroso del mundo para escribir de ciertos temas como Narcotráfico y Ecología. Los ecologistas en Latinoamérica, lo sé porque es un mundo muy cercano para mi, desaparecen y aparecen por ahí…

P.—¿Descuartizados?

R.—Por desgracia, sí.

P.—¿Cuánto tiempo llevas en México?

R.—Voy a cumplir los 12 años. Surgió porque había varias exposiciones en Museos de México, las primeras comisariadas por Eliseo de Pablos. Después, me surgieron más y fui a USA. De hecho, una parte de la colección está en México, otra en Estados Unidos y, las voy moviendo…

Fui echando raíces, teniendo prestigio y, no quise dejarlo. Paso 3 o 4 meses del año en Segovia pero el resto los paso allí. Dos meses en USA y los 6 restantes en México. En Ciudad de México, donde habitualmente resido o, a causa de las exposiciones, en Guajaca, Monterrey…

P.—¿Cómo es la forma de vida allí? ¿Diferente a la de España?

R.—México es un país con una gran riqueza cultural y cada Estado es un mundo: Sí vas a Yucatán es el mundo Maya, Ciudad de México es cosmopolita, el norte del país está muy influenciado por los Estados Unidos, en la zona de Veracruz se asienta la cultura Tolteca, en Michoacán están los Purépechas con todas sus artesanías… México es más que un país, es un continente.

P.—Y el mundo del arte ¿Cómo funciona en México y USA?

R.—Durante los años en los que he estado allí, en Ciudad de México, la ciudad más grande de Hispanoamérica, ha estado muy interesante. Son 24 millones de habitantes y está llena de Galerías y Museos. Tiene mucha vida cultural y ha ganado mucho durante los últimos años, pasó de tener solo una Feria de Arte a tener 6 o 7 porque, aparte de la Feria oficial, la de Zonamaco, que es en la que hemos participado nosotros, hay Ferias alternativas.

El desarrollo ha sido interesante. México se encuentra en un lugar geoestratégico entre el Norte y el Sur. Este último año, con la pandemia que ha golpeado fuerte tanto a México como a USA, no sabemos qué va a pasar, se ha paralizado todo.

Tuve la suerte de que mi exposición, en el Museo de Ciudad de México, fue en enero y febrero. En marzo empezaron a cerrar todo, justo cuando llegó la clausura, incluso me dio tiempo a venir a la Feria de ARCO y volver a México el 3 de marzo.

En México se convocó también la manifestación del Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Ese día hice la clausura de mi exposición con la presencia de Elena Poniatowska (Escritora, periodista y activista mexicana). Poniatowska es un icono para las mujeres en México. Hay que recordar que el tema de “la mujer” allí tiene un desarrollo muy especial. Aparte de los problemas comunes existe otro muy grave: Las desapariciones y muertes …

P.—¿Ciudad Juárez?

R.—Y otros muchos lugares: Michuacán, Veracruz… ocurre en muchos sitios. Hay Estados en los que el problema no es tan grave, como Yucatán. Estos Estados, al tener más seguridad, están subiendo mucho pero, en general, la inseguridad en México es cada vez mayor, por lo que no se pueden tomar medidas restrictivas de cara al problema grave que existe con la pandemia… la partida la ganarían los narcos. “México se mueve en esa delicada cuerda floja”.

P.—También te mueves mucho por el sur de USA ¿Cómo están las cosas por allí?

R-Te puedo contar lo que ocurría hace un año… cuando tuve una exposición en el Museo Witty, en San Antonio (Texas). Entonces estaba todo muy bien pero actualmente, con las políticas aplicadas por el actual Presidente, al que no quiero ni nombrar… Es bastante triste que un pueblo elija a un “tipo” así.

Lo vimos en el famoso debate que celebraron los dos candidatos… más que dos políticos, parecían dos niños reprochándose todo… sin aportar ninguna propuesta. No se ha aplicado ninguna política de sanidad para cuidar a la gente del coronavirus y, ahora, al mismo Presidente que era un negacionista confeso de esta pandemia, le afecta… Con un Presidente así es complicado saber lo que va a pasar.

Esperemos que se dé un cambio de rumbo y que la gran potencia, retome la cordura. Por lo que hemos visto en el último año, en los próximos meses será duro el enfrentamiento social. Viendo que puede perder las elecciones está enfrentando a la sociedad creando grupos paralelos como “Los Chicos Orgullosos” o “Proud Boys”, que salen armados a las manifestaciones…

P.—¿Tienes pensado volver a España?

R.—Mi idea es estar “mitad y mitad”. Por ahora estoy más tiempo allí pero no dejo de venir por aquí para encontrarme con mis amigos y mi familia, para mí eso es importante.

A nivel cultural, allí estoy trabajando con Elena Poniatowska o Ida Vitale (Premio Cervantes de Literatura 2018). Aquí trabajo con Antonio Gamoneda y tengo la oportunidad de acudir a actividades de gran nivel como Hay Festival o Titirimundi. Siempre mantengo el contacto con nuestra cultura y con los amigos en actividades culturales absolutamente seguras, en las que se mantienen todas las medidas sanitarias. Hay que seguir apostando por la cultura, sobre todo por el mundo del espectáculo y el teatro, que han tenido un “parón” del 99%.

P.—¿Cómo ves el final de esta crisis en el mundo del Arte?

R.—Depende de los políticos, de las medidas que tomen y de dónde nos lleve el Covid-19. Quería haber visto alguna exposición en Madrid pero… se encuentra en confinamiento. Otro de los temas por los que he venido es por la Feria de Estampa, en IFEMA, prevista para noviembre… pero, nadie puede prever lo que ocurrirá. Si viene una ola fuerte de Covid, IFEMA puede tener otra misión… y, por otro lado, a nadie le apetece ir a un lugar en el que han estado contagiados…Es un momento difícil para hacer previsiones.

Cuando llegué a México en marzo, el Gobierno de este país decía que tendría todo controlado a finales de mayo… Entonces yo pronostiqué que como muy pronto sería en octubre solo con ver como la gente se movía por las calles, iba al supermercado y se quitaban el “tapabocas” para pedir en la carnicería, delante de la carne… y, efectivamente, mis previsiones fueron ciertas… En México estamos con setenta mil muertos y 500, 600 o 700 mil contagiados… no tengo la cifra exacta. Lo que sí que sé es que, los 70 mil muertos son, los contabilizados, los oficiales, pues se espera que puedan ser hasta 8 veces más… Como ya he dicho, morían en su casa y no les hacían la prueba…

P.— ¿Cómo ves Segovia?

R.—Creo que está en un buen momento. He seguido lo que fue la pandemia en Segovia y Madrid, desde marzo hasta mayo. Con las calles vacías, parecían lugares desconocidos. En septiembre, cuando he llegado, parecía que todo se había tranquilizado pero ahora, parece que de nuevo viene la tormenta. Veremos cómo funcionan los hospitales. Sinceramente creo que se tenía que haber invertido más en este periodo. Tanto el Gobierno Central como las Comunidades, se han relajado, “no han remado juntos”.