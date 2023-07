Miles de segovianos curiosearon este 8 de julio entre medio centenar de “puestos” en los que se exhibía el Patromonio y la cultura netamente segoviana durante la celebración de la Noche de la Luna Llena a la que la mayoría de las personas acuden sin una ruta prefijada y se dejan llevar por las calles del casco antiguo de la ciudad, donde se concentraba la práctica totalidad de las propuestas de la programación con las excepciones de las celebradas en la Academia de Artillería, una de las 27 organizaciones y entidades colaboradoras, y el Azoguejo, escenario del Festival Folcórico Internacional de Danza de La Esteva, incluido en el listado municipal de actividades.

Eso no impide que fuera fácil encontrarse personas con el folleto en la mano y dispuestos a recorrer cada uno de los puntos marcados en el plano para no perderse ninguno. No era tarea fácil, que todo se concentraba en cuatro horas, de 20.00 a 00.00. Bueno, salvo el concierto de Os Tubaroes, en San Martín, que se prolongó más allá de la media noche por insistencia del numerosos público.

La plaza Mayor era uno de los puntos de mayor concentración de llamadas, empezando porque allí estaba la instalación que tradicionalmente diseña el artista segoviano, José Luis Saura, como leitmotiv de la edición, esta vez en torno a los Claro de Luna de Debbusy y Beethoven. En torno al piano influido por una enorme luna, dispuesto junto al puesto de música para que los ciudadanos posaran, también se dio cita parte de la Corporación municipal, con el alcalde, José Mazarías al frente.

La edición de este año se celebra a caballo entre dos Gobiernos municipales y eso ha llevado a los socialistas a reivindicar insistentemente la autoría del programa —reconocida en diferentes actos por los actuales gobernantes populares— e incluso a “exigir” el mantenimiento del formato actual, si bien el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy ya advertía que La Noche de la Luna Llena tendrá el año que viene “el toque” de los nuevos gobernantes locales. Mazarías optaba por colgar, en el mismo medio de las redes sociales, un optimista vídeo-resumen de su propio paso por la jornada cultural.