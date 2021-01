(Avance)

La primera jornada de cribado masivo en Segovia ha permitido detectar a 37 personas contagiadas de covid19 que no lo sabían por no presentar síntomas pero mantienen la capacidad de contagiar el virus. Les toca aislamiento, del que ya han sido prevenidos, y seguimiento de sus contactos frecuentes, pero ya no tendrán posibilidad de incidir involuntariamente en la expansión de la pandemia.