Cada 28 de diciembre en Juarros de Voltoya, la Justicia sale a la calle. Son ocho mozos con capa y sombrero, entre ellos “el perrero”, elegidos de entre los jóvenes del pueblo que tienen por misión animar la localidad, recorriendo las casas del pueblo acompañados de charangas, pasando la gorra, para por la tarde montar un animado baile. Al día siguiente hay una misa de difuntos cargada de bromas y particularidades. Son los Santos Inocentes de Juarros de Voltoya, una de las escasas reminiscencias de las tradiciones de quintos que quedan en la provincia; cada año, llegada la Navidad, los nuevos quintos “tomaban el mando” de la organización de festejos y de las tradiciones más juveniles, para lo cual se acostumbraba a recolectar dinero o alimentos entre las casas del pueblo. Y a quien no colaboraba…

En el vídeo que abre la presente información, rodado en 2016 y dirigido por Javier M. Rubio, los vecinos explican esta colorida tradición, distinguida el 28 de abril por el pleno de la Diputación de Segovia con el sello de Fiesta de Interés Provincial. Los Santos Inocentes se añade así a la selecta lista de tradiciones segovianas con la etiqueta integrada por la ofrenda de los Cirios de Santa María la Real de Nieva, La Octava de Fuentepelayo, El Diablillo de Sepúlveda y La Subida de la Virgen del Castillo de Bernardos, que precisamente se celebra este junio.

Preocupación por los monitores deportivos

Fue el principal orden del día en un pleno en el que la oposición socialista puso especial énfasis en exigir a la Diputación que clarifique como los ayuntamientos deben proceder este año a la contratación de los monitores de las escuelas deportivas y de deporte social, a tenor de la reforma laboral, que dificulta los contratos parciales y temporales. Son una figura clave en la oferta de formación deportiva de base de los municipios segovianos. Para el diputado del PSOE Samuel Alonso, “es de vital importancia que la Diputación actúe con celeridad para que las contrataciones que llevan a cabo los Ayuntamientos para desarrollar estos programas se realicen con absolutas garantías jurídicas y laborales a partir del próximo mes de septiembre que es cuando comienzan a impartirse. Con el paréntesis estival por medio no queda tanto tiempo para que se solventen las incertidumbres ahora existentes y la Diputación no puede perder ni un minuto para trabajar sobre este asunto del que no puede desentenderse y trasladar el problema a los Ayuntamientos”.

En lo tocante a mociones, el pleno tumbó la única presentada por el PSOE y tendente poner en marcha una línea de ayudas de 100.000 euros destinada a cofinanciar las acciones que llevan los ayuntamientos para conservar y poner en valor los recursos arqueológicos y geológicos de la provincia. El Equipo de Gobierno, por boca de su portavoz y vicepresidente, José María Bravo, señaló que son actividades de competencia exclusiva de la Junta, que la Diputación intenta amparar en programas transversales y por cantidades superiores a las sugeridas por los socialistas, y se refirió a los 250.000€ destinados a fomentar el geoturismo en la provincia.

Nuevo complemento del 0.55%

Otro punto destacado fue el inicio de expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio y la distribución de cantidades correspondientes a los fondos adicionales de la masa salarial de los ejercicios 2019 y 2020 que supondrá un complemento específico del 0,55% para los empleados de la institución provincial a partir del 1 de julio, entre otros asuntos.