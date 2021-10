El área de Turismo del Ayuntamiento no quiere saber nada de la celebración del 1 de noviembre bajo el influjo del “Halloween globalizado” que parece imponerse en todo el mundo y ha optado por desarrollar un programa con “un enfoque cultural propio” para celebrar “el Todos los Santos” y de paso “atraer flujos turísticos y aumentar las pernoctaciones”.

El programa “Tiempo de ánimas”, en su cuarta edición, se desarrollará entre el 27 de octubre y el 1 de diciembre. Da tiempo para visitar el cementerio, reconocer el tratamiento de la muerte en la iconografía del románico segoviano, escuchar historias lúgubres de Segovia a la luz de la luna menguante o visitar rincones desconocidos del Alcázar de Segovia.

Son visitas guiadas por expertos. Por ejemplo, la del cementerio, “Difuntos y Estrellas” —27 de octubre, 17.00 horas— la dirige la especialista en arte sacro y funerario, Mercedes Sanz de Andrés; el repaso a la iconografía románica, “Commendatio Animae” —28 de octubre, 17.00 horas— corre a cargo del investigador en Segovia de Caminos del Románico, Luis Miguel Yuste; y el que contará las historias más oscuras de la ciudad en el mismo lugar en el que ocurrieron con la visita “Segovia en negro” —29 de octubre, 22.00 horas— será el periodista, Carlos Álvaro. Eso si: apuntarse a la visita cuesta 10 euros. Se puede hacer en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) o a través de la web de Turismo.

La visita al Alcázar “Como se pasa la vida, como se viene la muerte” en la que ver piezas relacionadas con las exequias de personajes ilustres que están en distintas salas de la fortaleza es también un buen pretexto para conocer el edificio y algunos de sus rincones más recónditos de noche. En este caso, las entradas se tramitan por la web del propio castillo.

Música y charlas

Además, el viernes 29 de octubre (20.00, iglesia de San Nicolás) los melómanos podrán disfrutar del concierto “Música para el Alma”, a cargo del Grupo Audite, que interpretará un variado repertorio que comprende: dos piezas de canto gregoriano: Miserere Mei Dómini y Officium defunctorum; Lachrimae (J. Dowland); Romance del enamorado y la muerte (Tradicional); La Passacaglia Della Vita (S. Landi); El cant del ocells (Tradicional); Zamba para no morir (H. Figueroa); La llorona (Tradicional); Tears in heaven (E.Clapton); Si tú no estás aquí (Rosana); Alfonsina y el mar (A. Ramírez). La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa y presencial en el Centro de Recepción de Visitantes.

El domingo 31 de octubre, a las 11.30 horas, en el Centro Didáctico de la Judería, el profesor de pensamiento judío, Yosef Bendahan, ofrecerá una conferencia sobre “El Duelo en el Judaísmo” en la que abordará la preparación del fallecido para el entierro según la milenaria tradición judía. Después tendrá lugar una visita guiada al cementerio judío de Segovia. También es gratis y hay que cumplir el requisito de la inscripción previa en el CRV.