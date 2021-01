5 Comments

Una cabalgata sin cortejo, luces, música, caras asombradas, ni niños no es cabalgata ni se parece y suplirlo sólo con imágenes sin guión ni acción predeterminada no llega a ser un sustituto, sino un parche. O muchos parches, que la fórmula se ha repetido en multitud de localidades y perfiles de redes sociales en la noche de la magia enclaustrada que ha demostrado que los Reyes sin niños se quedan sin magia.

En Segovia, la maratoniana jornada previa a la ilusionante madrugada del seis de enero comenzaba temprano para los Reyes Magos de Oriente, en medio de un frío helador y a bordo de un globo aerostático desde el que contemplar la ciudad. Tras el aterrizaje sin testigos los visitantes dedicaron la tarde a recorrer las calles seguidos en todo momento por las cámaras de La 8TV que, en conexiones en falso directo para evitar que nadie sintiera la tentación de salir a perseguir al grupo, daban cuenta de su paso por los distintos barrios de Segovia. Todo era raro, con mucha penumbra y la espalda de los magos más tiempo en plano que de frente. Se buscaba hacer pensar a los niños espectadores que se seguía a los personajes de lejos y a hurtadillas.

En el paseo por las calles no participó Artabán. La alcaldesa, la concejala y cualquier ayudante del equipo del Ayuntamiento recalcaban constantemente que el personaje sobre el que ha girado toda la campaña navideña del Ayuntamiento había pasado de repente a ser sólo “un invitado“. Pareció la respuesta improvisada de los promotores municipales a las críticas y quejas de no pocos segovianos, descontentos con la incorporación del “cuarto rey” al trío clásico de Melchor, Gaspar y Baltasar. De supuesta estrella de la jornada, Artabán pasó a un discretísimo segundo plano justo en el momento clave. Hablando de televisión: todo indica que el rey británico no estará en el elenco de la próxima temporada. La audiencia manda.

En todo caso, los cuatro estuvieron en la recepción oficial celebrada en el Ayuntamiento en la que no había tampoco ningún miembro de la Corporación excepto la alcaldesa, Clara Luquero y la concejala de Cultura, Gina Aguiar. Tras el trámite, los reyes siguieron saliendo varias horas más en la tele local paseando la ciudad, haciendo tiempo hasta que los niños se durmieran y, por fin, los salones de las casas volvieran a llenarse de regalos en un 6 de enero. Eso si es magia en un año como este.

Telesaludos en la Granja y El Espinar

También para regalar ante todo salud, SSMM se abstuvieron de la tradicional cabalgata en La Granja y en El Espinar, en su lugar, recepción en el salón de honores del consistorio y telesalutación vía internet. Grabando el paseo de sus majestades por los respectivos municipios. En Cuéllar, los reyes visitaron residencias de ancianos y colegioo.