Los reyes magos debutan en televisión

El remate a una Navidad rara sólo podrían tener un colofón raro. Los reyes magos de Oriente no desfilarán por las calles de la ciudad ni vendrán acompañados de sus aparatosos cortejos pero si la observarán desde arriba, concretamente desde la altura que permite un globo aerostático, el vehículo elegido para que desembarquen en Segovia este 5 de enero. La fórmula no se aplica sólo en Segovia. Como ejemplo, capitales como Sevilla siguen el mismo formato, aunque en el caso de la ciudad andaluza se ha citado a los más pequeños para que suban a las azoteas de los edificios para ver a los tres sabios (allí no irá Artabán).

En el caso del Ayuntamiento de Segovia se ha optado por el secreto sobre la hora en la que se producirá la llegada de los globos y no se ha convocado a los niños siquiera a mirar al cielo, en una jornada que se prevé extremadamente fría y con amenaza de nevadas. En Cultura aseguran que se desconoce la hora exacta en la que se realizará el vuelo y, de hecho, no se ha convocado a los medios locales a los que se ha emplazado a utilizar las imágenes servirá el propio departamento municipal de prensa.

Si estará la televisión local, contratada para servir las imágenes de la estancia en la ciudad de los cuatro reyes (aquí si está el personaje literario, Altabán) para la propia estación de La 8TV, además de los perfiles de Cultura Habitada en las redes sociales, a partir de las 18.00 horas.

No faltará la recepción oficial en el Ayuntamiento —también vetada al público— en la que serán recibidos por la alcaldesa, que entre otras cosas prevé hacer entrega de las cartas de los niños recogidas esta navidad en los buzones instalados por la ciudad. La visita al Consistorio se emite a las 20.15 horas.

Redes, reyes estáticos y suspensiones

En el Real Sitio han seguido un camino similar al del Ayuntamiento de la capital. Si en principio, como los capitalinos, tenían previsto un largo recorrido de la comitiva real por la mayoría de las calles del municipio, la regulación de estas actividades por la pandemia llevó al traste la idea. La alternativa por la que se ha optado es el uso de las redes sociales para difundir un mensaje de los magos dedicado a los niños del Real Sitio. Se puede ver desde las 11.00 horas en youtube.

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, otro que tenía preparada inicialmente una larga cabalgata por todo el pueblo, ha optado directamente por la suspensión de cualquier acto relacionado con la fiesta del 6 de enero.

En Cuéllar se ha recogido la sugerencia que la Junta incluyó en su normativa: los reyes permanecerán estáticos mientras los niños les visitan en los tres colegios de la localidad. Todo en perfecto orden: cada niño en su colegio, acompañado de un solo adulto y con distintas horas de paso según la edad de los menores en un “besamanos” que comienza a las 16.00 y concluye a las 21.00 horas en los tres coles: La Villa, Santa Clara y San Gil. Mientras, ya hay un vídeo colgado en el perfil municipal que muestra a los magos recorriendo Cuéllar.

El Espinar ha optado por la emisión de un vídeo en sus perfiles de redes sociales, que se activará a las 20.30 horas, mientras que los niños que resulten agraciados en el sorteo de regalos si podrán ver de cerca a los reyes que les entregarán personalmente los paquetes el día 6.

También el municipio vecino a Segovia de la Lastrilla ha mostrado la presencia de los magos a través de un vídeo publicado en youtube con saluda del alcalde e imágenes fijas de cabalgatas de años anteriores..