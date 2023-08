4 Comments

Terminar de organizarse, armar un borrador de presupuesto, son las tareas que le esperan para la rentrée al alcalde de Segovia, José Mazarías. Pero más allá de lo puramente logístico, hay retos a corto plazo de fuerte impacto social a modo de pruebas de fuego del nuevo equipo de Gobierno.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es uno de ellos. De obligatoria aplicación en diciembre 2024 por trasposición de la normativa europea, básicamente se trata de reducir la contaminación atmosférica del tráfico rodado acotando zonas urbanas en las que el acceso en coche está condicionado a una etiqueta ambiental que define la capacidad contaminadora del vehículo. Un etiquetado del que, de entrada, quedan fuera todos los coches de gasolina matriculados antes de 2000, o de 2006 si son de diésel. Es la categoría A, la sin etiqueta, los parias del tubo de escape, y en la cero, en el extremo opuesto, los 100% eléctricos o híbridos enchufables (en una ciudad donde los puntos de recarga brillan por su ausencia y el parque móvil apenas supera el 1%).

Tras la Junta de Gobierno, la alcaldesa accidental, Rosalía Serrano, y por segunda semana consecutiva a preguntas de la prensa, volvía a referirse al tema, para reconocer que Segovia va francamente retrasada en la implantación de su ZBE, donde prácticamente se parte de cero. “Trabajo avanzado es un calificativo muy optimista”, ironizaba, lanzando la pulla al anterior equipo de gobierno. Pero acto seguido Serrano reconocía que lo de Segovia no es ninguna excepción. A fecha de hoy, Madrid, Barcelona o Sevilla, cuentan con ZBE, también ciudades más pequeñas como Vitoria, Pontevedra o Córdoba. Pero hasta ahí.

¿Máximos o mínimos?

¿Cómo será la ZBE segoviana? ¿De máximos o de mínimos? ¿Hay que empezar a pensar en comprarse un patinete para subir al casco urbano? Martín eludió mojarse en el tema. No es una cuestión cómoda para el PP, que en el anterior mandato tildaba de maximalistas hasta la ruina las propuestas al respecto de Ángel Galindo. Quizá por ello la estrategia a seguir es, de momento, ampararse en los técnicos. Este parece ser el plan, armarse de estudios de aforamiento, calidad del aire y ruido, para ponerlos sobre la mesa cuando se tenga que debatir la cuestión con organizaciones vecinales, colectivos y las calles implicadas.

Qué hacer con el CAT

Otro tema candente es la puesta en marcha de los proyectos vinculados a los fondos europeos, que van a sobrecargar algunos negociados tradicionalmente poco dados a la celeridad. Y claro, el CAT, o CIDE, o CITAR, que de momento ha sido la causa de los primeros rifirrafes gobierno oposición con cruce de comunicados. Recepcionadas las obras, toca llenarlo. El nuevo equipo afirma que no hay nada, ni una empresa realmente comprometida a implantarse allí, y a todo lo más, las pocas concretas intenciones del Gobierno (en funciones) de ubicar allí un centro de diseño para investigar herramientas didácticas en la FP, el CITAR. Una entidad aún en fase de creación, y, con de momento, una única nómina. El PSOE afirma que los contactos se han hecho y que hay que seguir manteniendo los cauces abiertos para su concreción.

Todo indica que, de momento, la intención de Mazarías es, si finalmente el CITAR va a Segovia, darle otro espacio más dimensionado a su realidad al menos en este momento embrionario en el que está el servicio. ¿Y con qué se llena entonces un edificio que ha consumido los recursos de casi una década? Todo indica que hay un plan B: convertirlo en dependencias municipales, o lo que es igual, trasladar allí Urbanismo y buena parte de los servicios hoy ubicados en la Plaza Mayor.