Atención primaria, el diagnóstico de los médicos rurales

La situación en la atención primaria, especialmente rural, está más que caliente. A las denuncias de los usuarios, que no aceptan las razones de la consejería, que justifican el mantenimiento del cierre de muchos consultorios para evitar centros sin doble circuito que se conviertan en focos de infección, se añaden las de los médicos, que a través de una nota de prensa del Colegio de Médicos de Segovia denuncian la falta de recursos humanos en un momento de puntas de población, la falta de continuidad de las plantillas y la precariedad de las comunicaciones telematicas.

Dicen los médicos que a una situación ya de por sí dura por el covid19 “en este verano de 2020 se debe sumar un detalle no menor, como es el de las indicaciones dadas desde la Consejería de Sanidad para que buena parte de la profesión médica utilice las vacaciones en este período estival. Para terminar de complicar el puzle sanitario, la pandemia motivó la recomendación de cerrar muchos de los consultorios médicos rurales, para concentrar la presencia médica en Centros de Salud y algunos otros consultorios, que se muestran mejor dotados y equipados, y cuentan con doble circuito para evitar que los consultorios se conviertan en un vector de infección del covid19″.

Menos de la mitad de los MIR se quedan en Castilla

Una de las claves es la ausencia de profesionales, cuyo origen en buena medida está en el poco atractivo que encuentran los médicos jóvenes en el mundo rural, debido a la falta de estímulos laborales para desempeñar sus funciones en centros alejados de las grandes y tecnológicas urbes. “De los MIR que han estado en Segovia, menos de la mitad se han quedado en Castilla y León, ya que la mayoría se van a otras comunidades”, reflexiona Concepción Manrique, Médica de Atención Primaria en el Centro de Salud de Carbonero y secretaria del Colegio de Médicos. En su opinión, en la política sanitaria se da una paradoja que no responde a la realidad demográfica de esta época, pues “ahora en verano se potencian las sustituciones en el medio urbano, que está menos necesitado porque la gente se va de la capital a los pueblos, pero es en ese medio urbano donde se potencian las sustituciones y no en los pueblos, que son los que acumulan más gente y grupos más envejecidos, con barreras como la actual atención telefónica”, explica Manrique, quien vaticina que la falta de personal llevará a que en determinados días “se tenga que cerrar el centro y dejar sólo las urgencias, por falta de personal” estas semanas de calor.

Marina de la Infanta, vicepresidenta del Colegio de Médicos y que desempeña su función en la Atención Primaria y también en Carbonero, percibe un problema larvado de los últimos años y agravado en este 2020: “Todos los veranos estamos con los recursos limitados, pero además este año nos encontramos con consultorios cerrados, por lo que no podemos pasar las consultas de forma regular. La atención es mayoritariamente telefónica y eso complica la labor a todos, a los pacientes y a nosotros, porque no contamos con gente ni tiempo suficiente para llevar la mejor labor”, relata.

Limitaciones de la “telesanidad”

Para los médicos, el filtro telefónico sería una buena herramienta “siempre y cuando se dispusiera del número de profesionales adecuado, así como con los medios físicos y telemáticos que se requieren para dar un servicio correcto”. Son conscientes de las dificultades para dar soluciones óptimas en poco tiempo a realidades complejas, por lo que no buscan culpables, sino que hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la empatía, para tratar de buscar posturas en común. “Porque cuando una persona se cansa de llamar para pedir cita previa y no le cogen el teléfono o no le resuelven la duda, al final, o llaman al teléfono de la Centro o se presentan allí y no puedes decir nada, porque lo hacen porque ya están hartos de no recibir respuestas”, relata Manrique. “Si hay que ver al paciente, el teléfono no siempre ayuda, porque hay que contactar con el paciente, llamando varias veces, que te coja el teléfono y citarle con hora y orden para no hacer coincidir gente en los centros”, explica la doctora, recordando que ahora los pacientes están esperando a menudo en el exterior, pero, “cuando sea invierno, no sé cómo lo vamos a hacer”.

Difícil panorama el que perfila una provincia como Segovia, que cuenta con 208 pueblos, con poca población en general y además dispersa y envejecida. “Segovia tiene 344 médicos por 100.000 habitantes, la ratio más baja de Castilla y León, lo que resulta difícilmente sostenible y dificulta dar un servicio adecuado, sobre todo en estas épocas del año, si no se ponen rápidamente decisiones encima de la mesa, con propuestas imaginativas y consensos alejados de las politizaciones que no llevan a ningún sitio”, recuerda Enrique Guilabert, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia.

El problema de la despoblación

Una palabra que aparece en boca de todos los profesionales es el de mejorar las comunicaciones. En toda su extensión. Comunicaciones de fibra óptica para transmisión de datos y telefónicas para facilitar la cita previa y encauzar con éxito todo el proceso administrativo de captación de información y traslado de expedientes entre dependencias y profesionales de SACYL.

El cierre de los consultorios ha sido un aspecto polémico, del que los profesionales se desmarcan en el sentido de una apuesta indiscriminada hacia su reapertura o cierre. “Debemos ser conscientes de que no se pueden abrir todos los consultorios, pues muchos no están preparados ni técnica ni personalmente para ver pacientes y diagnosticar enfermedades de forma segura, dadas las actuales circunstancias”, dicen los médicos, que apuestan por abrir aquellos consultorios que permitan todas las garantías para los profesionales y para los pacientes. Para los médicos “los alcaldes deberían mirar el problema desde un punto de vista realista, el futuro demográfico de los médicos es inevitable. La presencia del médico no impide que la gente se vaya, el problema de la despoblación es muy complejo, pero depende fundamentalmente de que se asiente población gracias al empleo. Cuando hay actividad económica, después llegan las sscuelas, los médicos, los servicios, etc.”, concluye el presidente de los médicos segovianos.

Nota de prensa facilitada por el Colegio Oficial de Médicos de Segovia