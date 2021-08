4 Comments

Los médicos de Atención Primaria del Centro de Salud de Carbonero el Mayor se han dirigido por escrito a la consejera de Salud, Verónica Casado, para exponer “la delicada situación” en la que se encuentran esos profesionales y solicitar la renuncia de la Dirección Médica de Atención Primaria en la provincia que encabeza Luis Gonzálvez por entender que “su gestión no es la adecuada”. El escrito está acompañado por la firma de los 13 profesionales de aquella plantilla.

El plantel de médicos denuncia en su escrito que su coordinadora “se ha vistió obligada a dimitir” por no haber recibido respuesta a sus reiteradas peticiones de ayuda y que la Dirección Médica ha decidido asumir directamente esa coordinación. Sin embargo, “la organización que han realizado en la semana del 2 al 6 de agosto demuestra un enorme desconocimiento de la Zona Básica de Salud y de nuestro trabajo”, lamentan.

En su relato de situación, los profesionales recuerdan que hay un aumento notable de población en los pueblos por las vacaciones estivales unido a la “insuficiencia de recursos humanos” debido a bajas por enfermedad, libranzas post guardia y vacaciones lo que “hace imposible garantizar una adecuada atención a nuestros pacientes”, subrayan. En este sentido, consideran que en este momento están comprometidas las premisas de accesibilidad, continuidad asistencial y de disponibilidad de tiempo necesario para atender a cada paciente, “poniendo en riesgo la salud de nuestros pacientes y estando sometidos los profesionales médicos a una presión que dificulta nuestro trabajo”.

Además, denuncian ante la responsable de Salud que no existe ningún documento consensuado con Atención Primaria para reordenar la Zona Básica de Salud ya que no está garantizada la cobertura de todas las ausencias de profesionales, una premisa irrenunciable para los médicos. “Quizás le hagan llegar desde la gerencia de Atención Primaria un documento en el que se refleja un Plan de Reordenación de la Zona Básica de Salud en el que se asegura que hemos trabajado de forma conjunta y que hemos llegado a un acuerdo. No es cierto. No hay tal acuerdo”, advierten.