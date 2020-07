Los lunes a la solana

No. No quiero que me lleven más a presentaciones al aire libre. Es verano y caen treinta y tantos grados desde primera hora. No se si me recuperaré de este lunes en el que Segovia se ha convertido en la sede del homenaje regional a víctimas y trabajadores del coronavirus. El sitio, los jardines de la trasera de la iglesia de San Juan, es bonito, y el motivo del homenaje, justificado. Pero mire, no. A 27 de julio, no.

A ver, cosas que pasaban durante este acto que voy a definir como “sosete”. Pues que aparecieron montones de autoridades de esas que no vienen solas. Muchos van con asesor y también con chófer y coche que, a falta de aparcamientos en la zona, andaban amontonándose en una especie de anarquía por las calles del casco antiguo. 200 invitados, casi todos con coche propio. Una verbena.

El homenaje en si trató de ser sobrio aunque quizá lo fue demasiado. Me gustaron los testimonios, emocionados como no podía ser de otro modo, y el hecho de que no hubiera discursos de los políticos aunque aún sigo dándole vueltas a si el silencio de Fernández Mañueco fue decidido para dejar limpio el homenaje o porque si hablaba un político lo mismo tocaba darle la palabra también a la autoridad local, o sea, la alcaldesa.

Como fuere y tras breve meditación sobre “lo mal que suena el himno nacional interpretado con determinados instrumentos”, uno acaba fijándose en el monolito instalado en el escenario que se veía a la legua que es provisional y colocado para salvar el momento: carece de fechas y el escudo que preside la leyenda se parece en su silueta al de Segovia pero no es el de Segovia. Al parecer no estaba claro si hay sitio en ese jardín para el monolito y a cambio, una asesora de esas que le decía antes sólo acertaba a aventurar que en las próximas semanas habrá una placa-homenaje en cada hospital de la comunidad. Saliendo por la tangente.

Y bueno, cuando acaba aquello —dijeron media hora y casi lo clavan— el personal se levanta de sus sillas perfectamente colocadas desde el día antes a la distancia social y ¡Se ponen a hacer corrillos y a charlar a centímetros durante más tiempo del que habían estado sentados! Por más que todos vistieran mascarilla, ya le digo yo que de ahí no sale un video con el que aleccionar a la ciudadanía sobre las medidas de protección social por mucho que entre ellos estuviera la consejera de Sanidad, Verónica Casado. O precisamente por eso.

Traté de poner la oreja y si escuché varias veces el nombre de Silvia Clemente a cuenta de su aparición, el día anterior, en el funeral católico en memoria de las víctimas celebrado en la Catedral. Me dicen que si pregunto al responsable de Patrimonio, Miguel Ángel Barbado, habré encontrado a quien cursó la invitación a la expresidenta de las Cortes, quizá a partir de las viejas colaboraciones de la época de consejera de Cultura…

El caso es que la “reaparición” pública de la de la Velilla no pasó desapercibida en una reunión eminentemente regional. Hasta se hablaba mucho de la posible fundación de un partido tipo “Por Segovia”, aunque creo que esa es una especie inventada sobre la marcha por los que trataban de encontrar explicaciones rápidas a la visión del día anterior.

Fin del episodio regional: los políticos “de fuera” a sus casas y los de Segovia a tomar un cafetito por la zona antes de ir a “lo de la variante”. Mire, si lo del homenaje tenía huecos oscuros e improvisados, lo del descampado junto a la carretera fue lo que se dice un desastre: coches oficiales y no tanto tirados por caminos; ni una sola sombra en la que cobijarse; agua caliente en cajas; ningún ritual protocolario con el consiguiente revoltijo de gentes buscando posición en las fotos…

Cazadores de foto

Había una absurda división de los que se situaron a la izquierda —pillaron el mejor tiro de cámara— y los que lo hicieron a la derecha del cartel, por cierto, sujeto por tres curritos que echaron tres cuartos de hora largos allí clavados tratando de evitar que saliera volando el croquis en el que se intuía la salida “en trompeta” (sea lo que sea eso) que se ha creado en la unión de la SG-20 y la A-601 según me pareció entender al director técnico al que le tocó hacer la introducción a plena solana.

No lo he confirmado, pero creo que los procuradores regionales que había por allí nunca recibieron una invitación formal para ese acto y, directamente, se colaron. Los que si llevaban invitación formal eran los parlamentarios nacionales y me fijé que estaban todos los representantes segovianos… menos el senador, Javier Maroto, que simplemente, no fue invitado. Resulta que, por muy portavoz de Grupo en el Senado que sea uno y por mucha residencia que uno tenga en Sotosalbos, para el protocolo ministerial el “domicilio difuso” de un senador autonómico —que no representa a una circunscripción provincial concreta— le deja fuera de los listados. Aunque bien cabreado (me dicen), ni se acercó al secarral donde se celebraba el acto.

Por cierto, ya que ando cotilleando le diré que se confirma la trascendencia estratégica de Sotosalbos. Maroto ya tiene casa propia allí, donde ya sabe que también tiene morada el secretario del PP regional, Francisco Vázquez, y ha encontrado casa de verano el diputado, Jesús Postigo. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, es alcalde de Collado Hermoso, a tiro de piedra… Pues eso.

Bueno, al acto: Ábalos, digo yo que con el CIS favorable en la cabeza, sacaba pecho durante su intervención, le jaleaba el consejero Suárez Quiñones diciéndole que el Ministerio había dado “el Do de pecho” en la obra de la variante y salía escopeteado hacia Palencia, que tenía acto por la tarde en la catedral.

Los invitados se lanzaban ya a sus coches buscando el aire acondicionado tratando de olvidar otro lunes a la solana y los constructores de la carretera se tomaban con calma lo de quitar los conos y despejar las señales de una vez, algo que no estuvo completo hasta bien entrada la tarde. ¿Y para qué correr más?