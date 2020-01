Los Lobos, una leyenda para el Huercasa Country

La mítica banda de rock Los lobos y The South Austin Moonlighters, una referencia en la música en directo texana, son las nuevas confirmaciones internacionales para la séptima edición del Huercasa Country Festival, el evento más importante de música country y americana de España, que se celebrará del 10 al 12 de julio de 2020 en la localidad segoviana de Riaza.

Los lobos y The South Austin Moonlighters se suman a los ya anunciados Nikki Lane, Mike & The Moonpies, AllWoods y Riders of The Canyon, el grupo formado por Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid, en un programa que el festival anuncia como el más amplio de todas sus ediciones, con muchos artistas por dar a conocer aún.

Los Lobos, conocidos mundialmente por canciones como La Bamba o la Canción del Mariachi, unen influencias del rock and roll y el tex-mex, con una dilatada trayectoria que se remonta a 1973. La banda angelina integrada por David Hidalgo, Louie Perez, Cesar Rosas, Conrad Lozano y Steve Berlin, rara vez se repite en cuanto a estilo, tirando un día de corridos norteños y al otro de stándars del Tex-mex, lo que convierte su repertorio en tan variado como inusual y, consiguientemente, difícil de encasillar en un solo género.

The South Austin Moonlighters es una formación que integra a grandes músicos de la americana con un pujante papel en la escena de la capital musical de Texas, Austin. Músicos que han jugado un papel fundamental en bandas como Fastball, Monte Montgomery, Mike Zito, Stonehoney o Jimmy LaFave.

Huercasa Country Festival continúa ofreciendo sus abonos, con acceso para todo el fin de semana, ahora al precio de 64,80€. El cupo de abonos es limitado y solo se pueden adquirir online en eventbrite.com.