La presidenta de Autismo Segovia, Susana Guri, ha denunciado la entrada de ladrones en la sede de la organización, en la plaza de Somorrostro, si bien los asaltantes no se llevaron nada, más allá del contenido del cajón donde se guarda algún dinero, sin que mostraran interés por otros objetos de cierto valor como el material informático, incluyendo algunas impresoras 3D.

El robo se habría producido a primera hora de la noche del domingo, cuando la empresa que gestiona la alarma del local tuvo conocimiento de la desactivación del sistema e incluso llegó a movilizar a uno de sus empleados para que comprobara las instalaciones desde el exterior, cerciorándose de que no se había forzado la puerta ni ninguna otra posible entrada.

No obstante, ya el lunes se pudo comprobar que la oficina de dirección estaba revuelta y los intrusos habían roto “en mil cachos” el sistema de alarma. Sólo estaba forzado el cajón citado y no faltaba nada más, de acuerdo con Guri, que este 17 de enero se mostraba muy enfadada por el robo en una asociación de las características de autismo Segovia en la que no se manejan grandes cantidades de dinero y que no tiene ánimo de lucro. La situación en la que quedó el local y el trabajo policial obligó a suspender las terapias programadas para este lunes para varios niños.

Los hechos han sido denunciados en la comisaría de Segovia sin que se conozcan datos sobre la marcha de las investigaciones iniciadas por la Policía Nacional.