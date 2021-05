Los hosteleros de Segovia no entienden las limitaciones de uso del interior de sus locales que quiere mantener la Junta en función de los niveles de incidencia de la covid tras el decaimiento del estado de alarma, a primera hora de este domingo. El sector ha anunciado que si la Junta no rectifica preparará recursos para no ser, una vez más, los paganos y perder la posibilidad de recuperar cierto ritmo de trabajo con la llegada de visitantes.

La administración regional ha mostrado su intención de mantener las medidas especiales —incluyen el cierre del interior de los locales o la limitación a seis clientes por mesa— e incluso prorrogarlas una semana más, hasta después de la fiesta en Madrid de San Isidro, que en condiciones normales ha sido tradicionalmente un buen periodo de trabajo para bares y restaurantes por la llegada masiva de personas desde la comunidad vecina. En el trance están en este momento la propia ciudad de Segovia, pero también el Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma y Cantalejo, además de otros municipios que pudieran entrar en el listado el lunes por encontrarse en niveles de incidencia acumulada por encima de 150 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas.

Los hosteleros temen además que el decaimiento del toque de queda vuelva a elevar los niveles de contagio que lleven a nuevas medidas de cierre en poco tiempo por lo que no quieren desaprovechar los próximos días.

“El cierre no está justificado y lo vamos a recurrir”, anunció este 7 de mayor el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos, que también llamó la atención por las limitaciones en el número de comensales que en realidad sólo regirán para la hostelería, no en domicilios, otro tipo de locales o en la calle. Para el representante de los empresarios, la Junta ha vuelto a poner “otra vez dentro de la diana” al sector.

A su lado, el presidente de la Fes, Andrés Ortega, advirtió que los servicios jurídicos de la federación están alertas y si la Junta se mantiene en su intención “nosotros seremos igual de firmes” en sentido contrario. Ortega habló de “castigo” a la hostelería y recordó que hay unos 120 locales que no tienen terraza. “no entendemos que se acepte a la gente en las terrazas y no puedan estar en el interior”.