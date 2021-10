Los contagios repiten cifras de agosto: 26 positivos en un día

Los brotes surgidos entre temporeros en el norte de la provincia siguen tirando hacia arriba de la estadística de situación de la covid en la provincia, aunque también hay nuevos casos vinculados procedentes de ámbitos no laborales. La suma de este viernes apunta 26 nuevos contagios, cifras que no se veían desde el pasado mes de agosto y que, un día más, son las más elevadas de toda la región donde, por cierto, este 15 de octubre no se ha registrado ningún fallecimiento.

En la provincia no varía el número de brotes abiertos aunque sí crece, hasta 124, 9 más, el guarismo de los casos vinculados. En estos apartados —número de focos activos y casos vinculados— Segovia también encabeza los listados entre las provincias de Castilla y León.

Los brotes de temporeros siguen siendo los mismos que el día anterior: 7 en otras tantas localidades. Suben un día más las cifras en Chañe, donde hoy hay 15 positivos y 29 contactos en seguimiento, en Fuente el Olmo de Fuentidueña, que llega a 11 positivos y 26 contactos y en Mozoncillo, con 25 positivos y 34 seguimientos. Por el contrario, no hay variaciones en los focos de Nava de la Asunción (5 y 10); Navalmanzano (4 y 8); San Martín y Mudrián (4 y 5) y Sanchonuño (8 positivos y 6 contactos).

Con estas cifras, siguen creciendo los guarismos de incidencia de la enfermedad. Hoy se contabilizan 81,44 casos por cada 100.000 habitantes, otra referencia más en la que la provincia destaca de largo. La media comunitaria es de 31,82 casos

El hospital sigue manteniéndose casi ajeno a las variaciones de la enfermedad. No se han registrado fallecimientos, tampoco altas de pacientes aunque sí hay un nuevo ingreso en planta, donde hay cinco camas ocupadas por infectados por el virus pero la UCI sigue desde el jueves sin albergar este tipo de pacientes.