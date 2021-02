10 Comments

Desde hace unas semanas se viene debatiendo sobre la libertad de expresión, sus límites y los disturbios que se han producido en algunas manifestaciones. Un amigo me decía que había que entrar en el fondo de la cuestión, quiénes son estos chicos, por qué hacen esto, ¿está justificado?, hasta qué punto tienen razón o no y qué se debería hacer con la ley… ¡No tiene profundidad el debate!

En relación con la libertad de expresión, César Strawberry lo explicó a la perfección en una entrevista el lunes pasado en Castilla y León Televisión, “no nos identificamos con Pablo Hasél, sino con el derecho”.

La defensa de este derecho ha hecho salir a la calle a miles de personas, en decenas de ciudades donde no se ha producido ni un solo disturbio, entre ellas Segovia. Pero los medios han decido centrarse en la quema de contenedores y en el saqueo de Barcelona y disturbios en Madrid. Disturbios que nada tienen que ver con la libertad de expresión, o sí, porque están relacionados con un hartazgo generalizado con el otro “temón”, la calidad de nuestra democracia.

Un hartazgo ante una situación donde miles de jóvenes viven en el país europeo con más tasa de paro juvenil a pesar de ser uno de los más envejecidos de Europa, hartazgo de que desde las instancias superiores del Ministerio de Interior no se haga una reflexión profunda sobre el comportamiento de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hartazgo de la impunidad y privilegios de los que gozan instituciones como la monarquía.

Un hartazgo que llega hasta los medios de comunicación por su contribución al establecimiento de una agenda política y de opinión que cada vez más va reduciendo la temática con la intención de desviar el foco hacia problemas de raíz profunda.

El último asunto sobre el que nos han hecho opinar ha sido sobre si se deben autorizar las manifestaciones del 8M. Lo raro, o no, es que altos cargos, incluida la alcaldesa de Segovia, hayan visto oportuno entrar en este debate cuando la cuestión no radica en la forma sino en el fondo, en el feminismo.

Y el debate es el fondo porque es innegable que ahora mismo el movimiento que ha puesto en cuestión y que se había perfilado hasta el momento como el único que realmente podía hacer frente a este sistema, a la ultraderecha, no pasa por uno de sus mejores momentos, la Ley Trans lo ha dividido y este debate (ficticio) tiene perspectiva de que puede erosionarlo más.

Es el fondo y no la forma, porque durante esta pandemia han sido decenas las manifestaciones y concentraciones que se han producido sin un debate público sobre su oportunidad o su necesidad. Durante los últimos cuatro meses las calles de Segovia han recogido diversas reivindicaciones: cientos de personas acudieron a defender los servicios públicos en octubre, alrededor de mil lo hicieron en noviembre en defensa de la hostelería, otros tantos en febrero para defender los gimnasios, el tejido social y comercial de nuestra provincia, la libertad de expresión o la derogación de la reforma laboral. Incluso meses antes, en junio en concreto, cargos del PSOE se acercaban a reivindicar la sanidad pública.

A partir de aquí podemos hablar de la conveniencia de salir o no salir a la calle para reivindicar pero si lo hacemos no debemos ocultar el debate sobre las decenas de actividades susceptibles de producir contagios ¿hablamos de desplazamientos en transportes públicos para ir a trabajar, de centros de trabajo, o de las excepciones que hace la Junta para ciertos acontecimientos?

Así que aquí nos encontramos ante la gran paradoja o un laberinto difícil de descifrar a no ser que la respuesta sea el mero interés político al que estamos asistiendo estos días. Tertulianos y políticos defendiendo la calidad democrática de nuestro país, mientras se preguntan el por qué de unos disturbios a la vez que defienden la necesidad de cambios en torno a los delitos de libertad de expresión manifestándose en contra de hacer presencial el 8M, a la misma vez que no tienen ni idea de cómo han transcurrido otras movilizaciones porque o no salen en los medios o no han tenido interés en ellas.