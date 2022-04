6 Comments

Lo publicaba el propio protagonista, Lentejo DJ, en su canal de Youtube el pasado 7 de abril. Fue en el programa La Resistencia (Movistar) en un diálogo entre Lentejo, asistente como público, y el conductor del programa, David Broncano, a cuenta de “exóticos” insultos al presentador por parte del segoviano, “follaburros, me ha llamado”, ironizaba Broncano. Identificado como “muy de pueblo” por Broncano y tras preguntarle de cuál, Lentejo afirmó ser de La Lastrilla, desaconsejando vivamente pasar allí la Semana Santa. “No hay nada”, reconoció abiertamente, testimonio confirmado por un realizador del programa, Miguel y también segoviano, que machacó: “una mierda impresionante”.

Visto que la cosa no iba a gustar mucho en el pueblo, Broncano dio una “segunda oportunidad”, en la que Lentejo, ironizando sobre la previsible reacción de la alcaldesa, se explayó destacando, entre otros atractivos, la iglesia, la plaza y la piscina cubierta. El realizador, en cambio, se mantuvo en sus trece: “una mierda”. Ciertamente, La Lastrilla no se caracteriza, en general, por una Semana Santa especialmente turística, sino más bien por ser un entorno residencial que ha crecido notablemente en las dos últimas decadas. No faltan sin embargo hoteles y casas rurales a tenor de la cercanía del pueblo con Segovia capital, prácticamente contigua al casco urbano capitalino. Por lo demás, en La Resistencia es habitual “forzar” el buen humor del personal dándole la vuelta a los tópicos sobre los encantos y atractivos de los pueblos y ciudades de los paisanos. Un humor de difícil comprensión probablemente para muchos vecinos y empresarios hosteleros. Más en estas fechas.