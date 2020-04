Laura Tapias: de elaborar bolsos a montar una fábrica de mascarillas en 15 días

La presente historia podría titularse “manual para montar una fábrica de mascarillas en 15 días”. De mascarillas quirúrgica, reutilizables, batas, batucos… Detrás está la emprendedora Laura Tapias, que hace dos meses ni en sus más locos sueños se imaginaba que en abril estaría metida en una epopeya empresarial. Esta segoviana, hija de cuarta generación de granjeños del sector de la madera, inventó hace unos años y con notable éxito bolsos y complementos de moda en madera, la marca es Lauwood, que produce desde sus instalaciones del polígono El Cerro. Le ha ido bien. La Semana de la Moda de Madrid, Milán, dos tiendas en Madrid…

“Nosotros somos expertos en materiales, hemos trabajado con madera, y también fibra de carbono, microcemento. Desde la Junta de Castilla y León nos llamaron, querían que montásemos una fábrica de mascarillas, eso era a finales de marzo”, explica Laura. 15 días después los primeros pedidos empezaban a salir de la fábrica, y con la certificación de Producto Sanitario, plenamente homologadas para todo uso médico, con certificados de respirabilidad, material hidrófugo, antibacteriano… Todo en 15 días. “Eso sí, ha sido un no parar, de hecho te llamo desde Zamora, los fines de semana no hay reparto y he tenido que ir yo a llevar el pedido”, explica.

“Mi idea era tener una fabricación 100% española con tecnología y materia prima española. Somos muy buenos y lo hacemos bien”. Así que se puso en contacto a través de grupos de whatsapp de emprendedores con empresas españolas que les facilitaron las máquinas. En paralelo, había que completar el inmenso papeleo para dar de alta un producto con destino al mercado sanitario. Encontrar proveedores españoles de telas. “Tenemos un ingeniero experto en materiales, nosotros nos ponemos en contacto con la fábrica de telas y le decimos cómo la queremos, con tal proporción de esto, tanto de lo otro”. Quince días y ya Lauwood Healhtcare era una realidad, con una primera línea en marcha ofertando producto y pedidos entrando a todo tren y página web. “Tenemos alguno de un millón de mascarillas, hemos firmado contratos con grandes empresas y con la consejería de Fomento”. Todo llegó en tiempo y forma. “Ahora somos 10 empleados, y creciendo”, explica. ¿Mantienes los bolsos y complementos? “Por supuesto”.

Evidentemente, hay una burbuja en el sector del material de protección sanitario. “Es cierto, pero el problema de los precios está en origen. No hay para tanta demanda y la demanda seguirá. En España somos muy poquitos, está la del grupo Mondragón, pero produce para sus propias empresas. Michelín está también en eso, pero para sus trabajadores. Hay que comprar fuera y la tienda final no puede hacer mucho”. ¿A cuánto lo vende?, “por debajo de lo que marca el Gobierno (0.96€ la mascarilla quirúrgica de un solo uso) ahora mismo estamos en 0.70€“.

Pero también hay margen para la solidaridad. Desde la fábrica de Lauwood en el cerro han sido las 6.000 mascarillas donadas por la empresa al Ayuntamiento del Real Sitio, al Hospital de Segovia, al centro de atención primaria de La Granja. “Hemos trabajado mucho para que todo esto fuese una realidad necesaria, necesaria para toda la sociedad española y fabricar en España productos de protección a precios razonables”.