5 Comments

El teatro Juan Bravo acogió el pasado 27 de diciembre, y coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación contra el covid19, un acto testimonial para concienciar a la población segoviana sobre las bondades de la vacuna. Estaba previsto que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, así como alcaldes, senadores y diputados, se inyectaran la vacuna sobre el escenario del teatro segoviano para dar ejemplo. En total 36 vacunas de Pfizer.

A la hora de la verdad, sin embargo, el ministerio de Sanidad solo ha asignado a Castilla y León 100 dosis y que se han agotado en una vacunación testimonial en un geriátrico palentino, así como otras dos dosis para el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y otra compartida entre la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el vicepresidente, Francisco Igea, emplazando para el miércoles el inicio real de la campaña entre la población normal.

Plante socialista

La falta de las vacunas oficiales no ha sido obstáculo para que el acto de concienciación segoviana se llevara a cabo con la solemnidad prevista si bien sustituyendo las de covid por lotes contra el tifus y el dengue, entre otras. “Las que teníamos más a mano en el centro provincial de vacunación”, explicaba Jorge Elízaga, gerente de sanidad y que ha vacunado personalmente a los participantes en el acto. Un cambio de última hora que no ha sido del gusto de todos los asistentes, como el diputado socialista José Luis Aceves, quien al saber que las vacunas no serían las inicialmente previstas ha hecho una señal a la comitiva socialista y abandonado el teatro. En la salida explicaba que “así se las gastan los del PP, montan este número como un teatrillo para blanquear la imprevisión absoluta de PP, Ciudadanos, Podemos y Vox. Ya advertimos desde aquí que los alcaldes y alcaldesas socialistas estaremos muy atentos de qué vacuna se da a la gente, y animamos a todos a exigir que, antes de que les pinchen, les enseñen la cajita y el frasco. Tiene que poner Pfizer, sino, es que les han dado otra”, explicaba Aceves.

Por España y la Constitución

La única excepción a la fuga socialista ha sido la del procurador Sergio Iglesias. “Yo tenía que ponerme la antitetánica en octubre pero me la salté. Como sea que también han traído unas cuantas la he pedido a Elízaga que me la enchufara, pero por lo demás coincido plenamente con Aceves y estoy muy indignado”, señalaba.

Por su parte, De Vicente ha quitado hierro a la polémica e informado que “es un acto de concienciación, en absoluto político, vale lo mismo la vacuna que sea porque lo importante es que las vacunas son buenas”. El presidente de la Diputación ha sido el primero en vacunarse del dengue y, a continuación, del tifus, pero en diferentes brazos. Tras De Vicente, y con solemnidad no exenta de patriotismo, han desfilado por el teatro segoviano los diputados provinciales y nacionales, cada uno de ellos profiriendo breves consignas de aliento. “Por España y la Constitución”, ha sido la dedicatoria unánime de los del PP. “Salud y República” ha sido el lema elegido por Ángel Galindo de IU, pero Elízaga ha sido taxativo al exigir que lo dedicara también a la Constitución, a lo que finalmente se ha avenido el edil comunista.

Posible vacuna caducada

La ceremonia ha concluido exitosamente. Algunos diputados, como el vicepresidente Chema Bravo, han exigido animosamente ser vacunados en el mismo brazo. “Aquí está mi brazo para dar ejemplo de patriotismo y amor a la ciencia”, ha manifestado. No ha sido el caso del diputado de Obras y Servicios, Basilio del Olmo, que no ha podido recibir la segunda al padecer un desvanecimiento. Del Olmo ha sido ingresado en el hospital de Segovia para ser sometido a observación ante las dudas de que algún lote estuviera caducado. “Luego lo hemos repasado y no se ve muy bien si en la fecha pone 2010 o 2020, aunque me extrañaría. Desde luego, hay un dos y dos ceros. Eso es seguro”. Tampoco se descarta un posible caso de belonefobia (fobia a las agujas, de “fobia”, aguja en griego, y “belone”, manía), “pero ante la duda, lo mejor es curarse en salud”, explicaba Elízaga que añadía que “estas cosas pasan”. Las últimas informaciones apuntan a que Del Olmo evoluciona favorablemente y podría haber recuperado ya algunos sentidos como el tacto o la vista.