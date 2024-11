La vuelta del turismo chino

Tras una pandemia que cortó en seco el que hasta 2019 venía siendo el grueso del turismo internacional en Segovia, los chinos han vuelto a la ciudad. Y con ellos, las visitas institucionales. El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha recibido en el Ayuntamiento de Segovia a un grupo de directivos de la Chongquing Internet Information office, new área media center y municipal bureau of Human Resources and social security.

Además de mostrarles la casa consistorial y de explicarles el funcionamiento, los componentes de esta delegación han mantenido una reunión de trabajo con técnicos del área de Turismo para estudiar posibles vías de colaboración e intercambio en materia de digitalización y turismo. La ciudad china de Chongquing tiene más de 30 millones de habitantes y la cultura y el turismo son dos de los motores de su desarrollo económico, además son líderes en industrias verdes. Previa a la reunión y a la visita a las dependencias municipales, el grupo de directivos chinos ha realizado una visita guiada por la ciudad.