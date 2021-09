Durante más de un siglo se usaba como calle y está asfaltada y acerada pero, oficialmente, no es calle, forma parte de una finca transferida al Ayuntamiento del Real Sitio. El consistorio se la vende a un particular por 66.000€ en 2017. Pero el particular necesita seis metros lineales de fachada para construir. Como la pieza longitudinal no da de sí, no tiene otra que recurrir a ese trozo (antes calle) para conseguir los seis metros. Problema: hay cuatro viviendas y un garaje que dan a la calle que oficialmente no es calle.

El nuevo propietario informa en 2021 que va a construir y los vecinos se las ven ahora con que, aplicando las servidumbres de paso previstas, tres metros según informa el consistorio, el acceso queda en un angosto pasaje, en tanto el garaje queda lisa y llanamente sin posibilidad de acceso.

Es un nuevo “poltergeist” del urbanismo granjeño y está en la carretera de Torrecaballeros, en la calle Chamberí. Como reconoce el alcalde, Samuel Alonso, “es un puzle, una situación heredada de una finca de la Junta transferida al ayuntamiento que hemos ido vendiendo gradualmente”. Como puede verse en la imagen, la supuesta calle hace un entrante a modo “culo de saco” de unos 20m² que es lo que da acceso a las viviendas y el garaje.

Al lado hay una franja de unos 3 metros de anchura por unos 5o metros de profundidad. Esta parcela es la que se vendió en 2017, en tiempos del anterior alcalde y en dos fases, según explica Alonso. En una fase el solar y en la otra “el residuo” de parcela. “Hay un proyecto de construcción y por supuesto deberá cumplir las servidumbres de paso estipuladas, que son de tres metros”, explica Alonso, que admite que esta servidumbre no afectará al garaje, que se quedará sin acceso.

Para los vecinos, sin embargo, ese “residuo” ha sido calle “toda la vida”. “Estamos en esta casa desde tiempos de mi bisabuela, en el siglo XIX. Al principio estaba nuestra casa y dos más. Es todo lo que había. Ahora se venden la parcela con la plazuela incluida y díganme a mí cómo entro en casa si tengo que subir un mueble o algo así”, se desespera Ricardo Hernández, unos de los afectados.

Los dos propietarios afectados aseguran que, cuando se pusieron en venta más partes de la finca inicial, las que dan atrás y a los lados, ambos se comprometieron a pagarla. Uno dice que cuando fue a pagar en el ayuntamiento le dijeron que ya no estaba en venta. El otro llegó a hacer el ingreso (que sigue en la cuenta del consistorio) pero el ayuntamiento no consumó y le devolverá el dinero. Añaden que no es el único problema: “por la parte que es solar van todas las conduccciones de agua y gas que abastecen a un bloque más abajo”. Otro lío de mal arreglo en La Granja.