La subdelegación zanja la polémica arcoiris: no izaron ninguna “bandera”

¿Bandera? ¿Qué bandera? La subdelegación de Gobierno en Segovia considera que no se ha izado ninguna bandera además de las reglamentarias. Fin del asunto.

En respuesta a la petición de Vox de proceder a la retirada de la “bandera” arcoiris del balcón de la subdelegación de Gobierno por entender que vulnera la doctrina del Supremo conforme a la cual solo banderas oficiales pueden ondear en las fachadas de las administraciones, la subdelegación contestaba con un escueto escrito negando la mayor: “las únicas banderas que ondean en la fachada son las de España, Castilla y León y la UE”, es decir, las oficiales. Ni se entra ni se sale en el estatus vexilológico de la “colgadura” puesta como celebración del Día del Orgullo LGTB. Eso fue el 26 de junio, lo que abría la puerta a Vox para denunciar el caso ante la fiscalía, añadiendo además en la denuncia la del Ayuntamiento de Segovia.

Tampoco ha tenido excesivo éxito Vox en la vía judicial. A diferencia de lo ocurrido en Valladolid o Cádiz, donde la justicia ha actuado obligando como medida cautelar a retirar las banderas de la polémica y rechazando la versión de las administraciones de que “eran colgaduras”, sin rango de bandera, en Segovia no hubo medidas cautelares. “Todavía no nos han dicho nada”, explican en Vox. En su denuncia, el partido ultraconservador instaba además a la justicia a investigar y sancionar a los responsables de la iniciativa. No menciona Vox en su denuncia otros escenarios que los de Segovia capital, en la provincia no fueron pocos los ayuntamientos que colgaron la arcoiris con ocasión del Orgullo LGTB, entre ellos El Espinar, donde el partido forma parte del equipo de Gobierno.