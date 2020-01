La Segoviana se da un mes para ver si hay más ofertas y llama a votar el 29 de marzo

La directiva de la Gimnástica Segoviana, con su presidente Agustín Cuenca al frente, dio cuenta del calendario previsto para encarar el proyecto de toma de decisión de convertir al club en Sociedad Anónima Deportiva. El domingo 26 de enero y a las 11 en el Andrés Laguna, los misteriosos socios promotores de una segunda oferta para hacerse con las riendas del club celebrarán una reunión informativa abierta a todos los socios donde informarán pormenorizadamente del proyecto. Nada se sabe de los impulsores de esta nueva oferta, que se suma a la de empresarios vinculados a Teknei. Todo lo más, y para descartar rumores que apuntaban a empresas segovianas, Cuenca señaló que “son gente de fuera”. No se dice nada porque, a tenor del anterior precedente, el club prefiere no suscitar expectativas.

A partir de aquí el club abrirá un plazo de un mes en prevención de posibles nuevas ofertas de interesados en hacerse con el club. El plazo se cerrará el 28 de febrero. Casi un mes después, el 29 de marzo, a votar. De ganar el sí a la conversión, se abriría un proceso de entre 9 a 12 meses para entrar en una nueva etapa.

¿Qué se vota? En realidad los socios con derecho a voto no votarán por esta o aquella oferta sino que deberán determinar si se valida la reversión a SAD o no. La razón es clara, en realidad, una vez se proceda a la oferta de acciones “el club no puede controlar que no venga un particular y compre el 30% de las acciones”, explicaba Cuenca. Sí se intentará llegar a un pacto “entre caballeros” para que la oferta que merezca más respaldo de la masa social no se vea contraprogramada por otros agentes. Previamente se presentará una auditoria que debe confirmar la buena salud económica del club, de la que presume la directiva.