La Segoviana pierde ante el Astorga (dos años después)

No quiere Manu, entrenador de la Gimnástica Segoviana, celebraciones por el ascenso, y no las quiere precisamente para evitar lo que pasó el domingo en la Albuera, derrota frente al Astorga por la mínima, doblemente dolorosa por cuanto supone romper un récord de dos años largos (desde que la Arandina anotase un 1-3 en 2019) . Logrado el objetivo del ascenso, queda aún cerrar la temporada con el campeonato, y más importante, no perder la imagen de equipo-promesa, tan necesaria para reclutar inversores de cara a la exigente temporada que viene.

Hay trabajo por hacer y eso pasa por salir con mordiente frente a un rival que -este sí- estaba plenamente en el partido desde que salió de la lejana Astorga (tres horas largas de viaje) acompañado de una veintena de felices aficionados. Los maragatos hicieron el pasillo a la Segoviana pero fue la única cortesía que concedieron. Saliendo muy mentalizados, sin dejar huecos y dominando la posesión los verdes. Fruto de esta mayor tensión llegaba el primer gol en el minuto 14, una internada del lateral izquierda a quien la zaga segoviana no supo atajar, pase al área y el punta maragato transforma. Gol que le vale al Atlético Astorga tres cruciales puntos para seguir en la lucha por el ascenso.

El gol aguijoneó a los locales que empezaron a trenzar juego pero sin conseguir oportunidades. Le pusieron oficio, además, los maragatos, protestando cada contacto y parando continuamente el juego. Ante ese planteamiento naufragó el árbitro, al que se le reclamó un penalti en cada área.

En la segunda parte salió la Segoviana a degüello, nada que ver con la primera, dejando mucho espacio atrás, y cercando el área visitante. Un balón al palo, más presuntos penaltis, ocasiones de Ibi, Conde, Del Castillo… No hubo forma. Para mayor mortificación hubo que retirar por lesión a Adeba y Marcos, en tanto cuando la presión local era ya asfixiante y se cantaba el empate, Borrego quedaba expulsado por doble amarilla. Tiene razón Manu de que no es tiempo de relajación.