Este lunes no llegará la remesa semanal de vacunas Pfizer a Segovia, Palencia y Ávila. La razón estriba en la reducción de dosis servidas por la farmacológica en Europa, después de que la multinacional anunciara “ajustes” en la producción para afrontar incrementos en la capacidad de producción pendientes de autorizaciones regulatorias. Las dosis que no lleguen a Segovia esta semana se compensarán en envíos sucesivos y, en cualquier caso, y según fuentes de Sanidad, no afectarán al calendario de vacunación previsto. El próximo 19 de enero se habrá completado la primera dosis en todos los geriátricos de la provincia, y la segunda y definitiva empezará al día siguiente. Entre tanto, se sigue avanzando en la vacunación de personal hospitalario y atención primaria, donde este lunes empieza la “vacunación en serio” en cuatro ambulatorios de la capital y otros cuatro de la provincia, según explicaba el delegado de la Junta en Segovia, José Mazarías.

La política de ajustar el ritmo de vacunación a la recepción de un número de dosis suficientes para garantizar todo el ciclo se ha demostrado positiva, pese a las críticas suscitadas en su momento, lo que permite a Segovia “en este momento contamos con el número de dosis para cumplir el objetivo previsto”, explica Mazarías.

Sin reacciones conocidas

De momento el balance es positivo. No se han registrado “efectos secundarios” entre el personal vacunado más allá de algún que otro “dolor muscular” en el brazo del pinchazo. No se han producido tampoco “regalos de vacunas” por sobrar en momentos puntuales. “En general está completamente ajustada la cantidad de dosis que movilizamos a los pacientes a vacunar. Puede suceder, y de hecho ha pasado con un par de dosis, que el trabajador previsto no estuviera ese día en el puesto de trabajo. En ese caso hemos procedido a vacunar a personal sanitaria de Emergencias”, explica el delegado. Ni concejales, ni familiares de…

Por último se está a la espera de recibir, también esta semana, la vacuna de Moderna, si bien la primera entrega será apenas simbólica con un centenar de dosis y no está claro cuando podrá empezar de forma masiva la campaña de vacunación de Moderna.