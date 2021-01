A partir de las 00:00 horas del domingo 3 de enero la provincia de Segovia pasa del nivel 3 de “riesgo alto”, a nivel 4 “riesgo muy alto”. La principal consecuencia es la restricción generalizada de los aforos, que serán de un máximo de una tercera parte del habilitado en bares, comercios ya minoristas o centros comerciales, cines, espectáculos, museos, eventos deportivos y similares.

La Junta informaba de la decisión este 1 de diciembre ante la expansión de la epidemia de covid en Segovia, con 68 nuevos contagios a 31 de diciembre (no se han dado datos oficiales del 1 de diciembre) y empeoramiento general de la situación. Especialmente preocupante está siendo la situación en Sepúlveda, Sacramenia y Cantalejo, que son o serán objeto de cribados masivos ante el descontrol en la propagación del virus. “Una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema sanitario”, reza la nota informativa. No hay una fecha concreta de duración del nivel 4, Sanidad llevará a cabo un seguimiento continuado de la situación, pudiendo modificarse estos niveles en función de su evolución.