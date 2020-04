La policía facilita mascarillas para el transporte público en Segovia

Policía Nacional y Policía Local llevarán a cabo el 12 de abril un despliegue específico para facilitar mascarillas a los usuarios de transporte público que deban reintegrarse a sus puestos de trabajo. A tal fin, y asignados por el Gobierno de España, la subdelegación de Gobierno en Segovia da cuenta de la recepción de 32.000 mascarillas quirúrgicas para su distribución en toda la provincia.

En Segovia capital está previsto distribuir 10.000 unidades, si bien se pide a los vecinos que por sus propios medios disponen de este tipo de material que lo usen en el caso de que deban desplazarse en autobús o tren a sus puestos de trabajo. Para los que no dispongan está previsto facilitar mascarillas en puntos estratégicos como las dos estaciones de trenes, la de autobuses, así como en las paradas del transporte urbano y metropolitano, y taxis. En el caso de los autobuses serán los conductores los que desde primera hora de la mañana faciliten mascarillas a pasajeros que no dispongan de material de protección.

Desde la patronal del Transporte, ASETRA, se incide en que el escenario es la vuelta al vigente con anterioridad al 29 de marzo, es decir, con limitaciones a una cuarta parte del aforo de autobuses y vagones, y en situación de servicios mínimos, con reducción de alrededor del 75% de los servicios. Desde la Junta se han facilitado mascarillas a conductores de autobús y taxistas. Se recomienda el uso del vehículo privado y extremar precauciones si no queda otro remedio que el transporte público.

600 usuarios al día

Cabe recordar que la reapertura de empresas no esenciales en aquellos puestos donde no se haya podido aplicar el teletrabajo (básicamente fábricas, construcción y labores agrarias) no supone en ningún caso suavización alguna de las medidas de confinamiento; solo podrán desplazarse por la provincia los trabajadores afectados, para el resto siguen vigente las mismas medidas de restricción de movimientos. Es así que Raquel de Frutos, concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia, prevé una vuelta a la situación anterior a la Semana Santa, con una media de no más de 600 usuarios al día en las líneas de autobús.