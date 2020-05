La policía cursó 58 denuncias en el primer día de la “fase 0” en toda la provincia

El primer día en el que a los segovianos se nos permitió salir de casa, 58 ciudadanos se fueron a casa con una “receta” extendida por un policía o Guardia Civil. Así lo ha confirmado la subdelegación del Gobierno que en la jornada del sábado sumó el nuevo paquete de propuestas de sanción a las que ya acumula desde que se inició el confinamiento, a mediados de marzo.

Son once denuncias más que las que se formularon una semana antes, cuando se permitió por primera vez la salida a la calle de los niños acompañados por adultos. La mayoría de las propuestas sancionadoras se formularon por formarse grupos de paseantes superiores a las parejas que permite la norma o la invasión de espacios precintados y parques, según las fuentes consultadas por este periódico.

La subdelegación no discrimina cuántas de esas denuncias corresponden a la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Local, aunque cabe suponer que la mayor parte de ellas se impusieron en la capital, donde los segovianos salieron en masa, no siempre respetando los los cupos de paseantes y deportistas o los horarios, que es una prescripción que no rige en la práctica totalidad de la provincia.