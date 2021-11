El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Policía Local, está colaborando con la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT), denominada “No Pasa” con el objetivo de reducir los accidentes en aceras y espacios peatonales, donde no pueden circular los vehículos de movilidad personal (VMP), que incluye los patinetes eléctricos, ya que se los considera a todos los efectos “vehículos” lo que obliga a los usuarios a cumplir las mismas normas de circulación que el resto de los conductores. Esto implica, entre otras cosas, que estos vehículos no pueden circular por las aceras ni zonas peatonales, además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.

Pese a que se van clarificando poco a poco los usos de este tipo de vehículos, aún faltan por concretarse multitud de extremos sobre los patinetes y similares. “Sabemos que los patinetes tienen que tener unas características y estar homologados, pero aún está pendiente de aprobar el certificado de características por la DGT” admitía el pasado jueves el intendente de la Policía Local, Julio Rodríguez, que también reconocía que “si los usuarios de esos vehículos tienen que llevar cascos, seguros y permios de conducción, todavía no está aprobado”.

Así las cosas, Rodríguez señalaba que la policía de Segovia desconoce cuántos VMP se mueven en este momento por Segovia “porque no tienen obligación de registrarse”, mientras que, de momento, se recurre al método artesanal: “Los que vemos circulando, tomamos nota para hacer un pequeño registro”.

El policía fue explícito en este sentido: “de momento estamos expectantes sobre las normativas y su adaptación a nuestra reglamentación”, mientras señalaba que los controles se centran actualmente en evitar que circulen por zonas peatonales o aceras, algo que se considera infracción grave y lleva aparejada multa de 200 euros, además de indicar que sus conductores “están sujetos a los controles de drogas y alcohol”, como los de cualquier otro vehículo. Tampoco se permite el uso de móvil, auriculares u otros dispositivos cuando se conducen estos vehículos.

Campaña

La DGT ha decidido lanzar la campaña “No pasa”, que se prolongará hasta el día 7, en la que colabora la Policía Local para, “en tono amable y divertido”, informar a los conductores en general y los de los VMP en particular, sobre las normas en vigor. Se trata de reforzar la idea de que el respeto a las normas que garantizan la movilidad segura es básico para avanzar hacia el modelo de ciudades pacíficas.

En esta campaña, por ejemplo, Tráfico asegura que “Pasa” que el usuario no sepa los afluentes del Duero, pero advierte que “No pasa” porque se desconozca que no se puede ir por la acera.