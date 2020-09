La nueva estación de autobuses saldrá por más de 5M€ y sigue pendiente de ADIF

¿Convenio?¿Protocolo?¿Compromiso público? La cuestión es que el consejero Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, firmaban el 11 de septiembre un escrito en el cual se comprometen a crear una comisión de coordinación entre la consejería y el ayuntamiento para poner en marcha el proyecto de nueva estación de autobuses en Segovia.

Era uno de los puntos abordados en el encuentro entre Luquero y el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, el pasado mes de enero. Luquero quería algo más que palabras y este algo más que palabras es el acuerdo firmado ayer.

Que están trabajando en ello. En palabras de Suárez-Quiñones, en “una estación como Dios manda, a la altura de la dignidad de una capital europea y patrimonial como Segovia”. Recordó los 500.000€ invertidos por su consejería en la estación actual, como un paso provisional a esa estación nueva como Dios manda. Que en términos de euros es “unos cinco millones, posiblemente más”, dijo el consejero. El acuerdo es que la Junta pondrá los dineros, Segovia los terrenos.

En el tejado del ADIF

El emplazamiento es en los terrenos de ADIF frente a la comandancia de la Guardia Civil de Segovia, en conformidad con el anteproyecto ya conocido. “Terrenos que no están comprometidos por la actividad de la actual estación de tren”, aclaraba Luquero. Son 10.000m2 pero que ADIF no soltará gratis et amore.

A tal fin, el consistorio trabaja en otro convenio, este urbanístico. Una reordenación del PGOU que ponga en valor terrenos de ADIF, toda la estación de tren, por lo que el trabajo burocrático pendiente se antoja importante.

Tanto que nadie habla de plazos. Con cierta resignación Luquero hablaba de que “ya va con tres presidentes de ADIF que he hablado de esto” aunque en los últimos tiempos, con Isabel Pardo al frente del Administrador de Infraestructuras, parece que la cosa va mejor pues, incluso se habrían llegado a celebrar “reuniones de técnicos”. También en positivo, el consejero recalcó que había hablado recientemente con Pardo y “que conoce el tema”.

¿Un centro comercial?

De progresar, el plan supondrá que Segovia tenga dos estaciones con rango de tales, una a kilómetro y medio de otra, pues el mantenimiento de la actual como vía de acceso al centro está fuera de cuestión, como se encargó de recalcar Luquero.

Otro aspecto aún por determinar será el modelo de gestión. Como comprenderán a estas alturas de la idea, no hay nada de nada decidido sobre si gestión privada o municipal, como el vigente en la estación actual. Lo primero, como indicó el consejero, pasaría por desarrollar un proyecto de un espacio comercial para la futura estación. Otra opción es darle un potente uso comercial a parte de la gran bolsa de suelo que supone la vieja estación de tren, con apenas cuatro servicios al día. Nadie lo dijo pero parece que las conversaciones con el ADIF van por ahí.