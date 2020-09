La nueva edición de la Semana de la Movilidad invita a moverse sin emisiones

El Ayuntamiento de Segovia se sumará un año más a las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, este año centrada en el objetivo de promocionar la movilidad sin emisiones. Como ocurre hace años, no habrá ninguna jornada de prohibiciones de uso del coche y si distintas actividades colectivas, recorridos en bicicleta o el estreno del primer paso de peatones en tres dimensiones que se instala en Segovia, cuya ubicación se mantiene aún en secreto. Además, los museos y los cines se incorporan al programa de actividades, según ha explicado este 15 de septiembre la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos.

El programa de actividades se extenderá del 16 al 22 de septiembre. En él figuran desde pasos por los museos en diversos días (la Real Casa de Moneda, la colección de Títeres Francisco Peralta-puerta de Santiago, el Centro Didáctico de la Judería y la Casa Museo Antonio Machado) a talleres dirigidos a los mayores de 12 años para tener a punto la bicicleta que se celebrarán el miércoles y el jueves a los que hay que apuntarse en la oficina del viajero de la estación de autobuses, el mismo punto en el que se podrán hacer donativos de bicicletas que se entregarán a la Fundación Alberto Contador. Además, la Policía Local irá a los colegios a impartir talleres de movilidad segura.

También se celebrará PARK(ing) Day, un evento en el que artistas, colegios y asociaciones transformarán durante un día una plaza de aparcamiento en un espacio público ajardinado con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de aumentar los espacios verdes en las ciudades.

Entre las propuestas novedosas figura la inauguración del primer paso de peatones en tres dimensiones de la provincia. Con este diseño se pretende prevenir los atropellos, algo que se consigue gracias a que el efecto 3D hace que los conductores reducen la velocidad de manera instintiva, tal com o explicó la edil.

La celebración, el 22 de septiembre, del Día Mundial sin Coches, será una invitación para que los ciudadanos usen durante 24 horas medios de transporte alternativos al vehículo particular para sus desplazamientos. No obstante, no se acotarán zonas prohibidas a los vehículos a motor dado el carácter divulgativo y voluntario de la actividad europea.

A lo largo de la semana todos aquellos que acudan al cine Luz de Castilla en autobús entrarán en un concurso en el que podrán obtener un bonobús cargado con 15 euros de saldo, así como dos entradas para el cine, donde se proyectarán durante el fin de semana las películas Greenboy y Bikes dentro de la actividad denominada Movielidad.

8 trípticos para saber moverse

Al mismo tiempo, la concejalía que dirige De Frutros ha puesto en marcha una campaña denominada “Circulando Seguro”, basada en 8 trípticos con consejos y normas para conductores y peatones.

Los folletos contienen datos sobre la normativa, por ejemplo para el uso correcto de las rotondas, la conducción en condiciones atmosféricas adversas o el mantenimiento del vehículo. También se recuerda en otro de los trípticos la normativa y los principales delitos (y sus castigos) contra la seguridad vial en materia de velocidad, consumo de alcohol o drogas o el deber se socorro, entre otras.

Hay otros folletos destinados a los peatones recordando las normas para moverse con seguridad en entornos con tráfico y otro destinado a las personas mayores indicando los comportamientos correctos, tanto como peatones como cuando son viandantes o usuarios del transporte público.