La aplicación de la Ley de Memoria Histórica no siempre es fácil de aplicar. El cambio de nombres de calles en un intento de evitar “referencias franquistas” por otros no siempre es bien recibida por los vecinos por multitud de causas: diferentes criterios sobre quién debe y quién no estar en el callejero, problemas derivados del cambio de nombre en infinidad de documentos o simple costumbre. Claro, que siempre se puede tirar por la calle de en medio, nunca mejor dicho.

Es el caso de una calle del barrio de San José donde, si uno se guía por las placas instaladas en la fachada, se encuentra con que a los números pares los sigue dando nombre el que fuera alférez provisional bajo mando del general Varela, Francisco Atorrasagástegui. Así lo confirma la cartela original que se mantienen allí, con su yugo y sus flechas falangistas, procedente de la época de creación del barrio de San José, en la década de los 50, cuando sus calles se llenaron de nombres de caídos y ensalzados del bando “nacional”.

En el lado de los impares, el nombre es para otro Francisco, pero este es Giner de los Ríos, “símbolo de la libertad, la educación, la igualdad, la racionalidad y la tolerancia”, según dijo en 2015 la alcaldesa, Clara Luquero, cuando se hizo oficial y se celebró el cambio de nombre.

Cierto, en el callejero oficial de la ciudad, esa es la calle dedicada al filósofo y escritor Giner de los Ríos. El 22 de diciembre de 2015 se instalaban cartelas en el instituto de secundaria que lleva el mismo nombre y se oficializaba la nueva nomenclatura de la calle, desde su enlace con Constitución hasta la calle París —que entonces era aún “Hermanos Larrucea”— con presencia de representantes de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y actividades específicas a modo de celebración por parte del alumnado y el profesorado del centro.

Se da la circunstancia de que, a diferencia de otros del barrio, el edificio que sostiene la placa con el nombre de aquel alférez provisional no ha tenido reparaciones ni remozados de la fachada que si se han producido en los últimos años en otros inmuebles de los que sí ha desaparecido aquella cartelería.