5 Comments

Villadangos del Páramo es un pequeño municipio situado en la provincia de León e integrado por por diferentes localidades. Un territorio para muchos desconocido pero que en las últimas semanas se ha puesto en primera plana a cuenta de un motivo tan sencillo como ha sido el intento de esquivar la ley por parte de su corporación municipal.

En el cementerio del municipio leonés se encuentra una fosa común, de esas en las que yacen aquellas personas que sin motivo ni juicio justo fueron asesinadas por aquellos que propiciaron un golpe de estado contra la democracia en 1936. Una fosa donde decenas de familias esperan, por fin, estén los restos de sus seres queridos para darles ese adiós que nunca tuvieron.

La escena no debería haber pasado de ahí, una exhumación que permita recuperar la memoria, la justicia y la reparación como se ha hecho ya en otros lugares gracias al esfuerzo de numerosas Asociaciones. Pero el alcalde no parecía estar por la labor. En una decisión sin precedentes, la corporación municipal pensó que sería buena idea someter a votación esta exhumación del cementerio, sometiendo a votación algo que no es susceptible de serlo porque los derechos de verdad, justicia y reparación, así como el cumplimiento de la ley no es algo que se pueda votar.

Y no es solo eso, si no que además estamos hablando de algo tangible y regulado. Las exhumaciones están contempladas tanto a nivel estatal con la denominada Ley de Memoria Histórica, como el Decreto de Memoria Democrática de la Junta de Castilla y León.

Es cierto que el vicepresidente se ha mostrado contundente y ha deslegitimado cualquier impedimento que pudiera surgir, afirmando que la Ley está para cumplirla, como no podía ser de otra manera, y que la exhumación se llevará a cabo tal y como se había establecido en el Consejo Asesor de Memoria Histórica.

Pero esta contundencia en defensa de la protección de la memoria histórica y democrática de nuestro país por parte del Vicepresidente Igea bien podía mostrarse en otras múltiples ocasiones, porque no se trata de un “incidente aislado” como manifestó, la votación puede que sí, pero no las numerosas trabas a las que se enfrentan las familias, no solo en Castilla y León si no en todo el territorio, a la hora de recuperar los restos de sus seres queridos.

Hay que recordar que no hace mucho, el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León remitía raudo y veloz alegaciones contra la futura Ley de Memoria Democrática bajo la justificación de no creer “en una España de bandos y trincheras”. Unas alegaciones que se hicieron sin contar con el Consejo Asesor de Memoria Histórica como afirmó su presidente Angel Hernández.

Pero además no contento con esto en diciembre de 2020 escribía un artículo de opinión titulado “Memoria sí, Historia también” donde se reafirmaba en esta posición, la de la equidistancia. Equidistancia sustentada bajo la afirmación “tenga el color que tenga” faltando de esta forma a la Historia que tanto pregona. Una Historia que sí han recogido diversos investigadores en diferentes estudios en cuanto a la reparación que sí se hizo durante el franquismo a una parte de las víctimas a través de distintas leyes de reparación a las víctimas de “la barbarie roja” y ”del “marxismo” que Franco dictó y que iban desde exención de impuestos a exhumaciones y traslados de cadáveres, la preservación de los lugares donde yacían sus muertos y generosas pensiones vitalicias a viudas de aquellos que habían caído luchando con el bando sublevado.

Pero no solo es eso, sino que la rotundidad ante lo ocurrido en Villadangos es totalmente opuesta a la actitud de su partido en aquellos lugares donde sigue gobernando con VOX como es el caso del Ayuntamiento de El Espinar o el propio de Madrid que recientemente ha permitido que la maestra zamorana Justa Freire quede sin calle para que luzca Millán Astray.

Lo ocurrido en este pequeño municipio de León pudiera parecer lejano, pero la Memoria de Villadangos es la Memoria colectiva y la garantía del principio básico de justicia, reparación y sobre todo de no repetición por que debemos velar en honor y memoria de aquellos que lucharon y murieron por defender la democracia.