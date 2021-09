“La mascarilla sigue siendo fundamental”

Marta Ruano. Presidenta del Colegio de farmacéuticos de Segovia.

Marta Ruano, Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia desde hace un año, llegó al cargo conociendo bien su funcionamiento pues, desde tiempo atrás, formaba parte de la directiva del mismo como Tesorera y Vicepresidenta y, además, también formó parte del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León.

Como es de imaginar, ha vivido desde este Colegio Profesional meses muy complicados a consecuencia de la pandemia que aún nos acompaña. Dificultades que también han puesto a prueba la profesionalidad de los 298 colegiados de la provincia y sus 98 farmacias. Ahora, cuando de modo tímido y entre las nuevas variantes de la COVID-19, intentamos volver a la normalidad, Ruano nos ayuda a conocer de cerca como ha sido este duro periodo para unos profesionales que, desde sus diferentes puestos, nunca han dejado de levantar sus persianas para atender a los ciudadanos llegando a realizar atención domiciliaria a los pacientes que se encontraban confinados para lo que se habilitó un sistema de colaboración con Cáritas y Cruz Roja… Hoy, el trabajo continúa asegurando la distribución de medicamentos, resolviendo dudas a los vecinos, atentos a que estos vecinos atraviesen situaciones complicadas… porque aunque actuemos como si nada hubiera pasado, la pandemia aún existe.

Pregunta.—Este año no debe haber sido fácil…

Respuesta.—La verdad es que no. Llevamos un año duro pero me siento muy orgullosa como presidenta del colectivo. Los farmacéuticos hemos actuado con fortaleza y valentía, manteniendo las puertas abiertas, resolviendo muchos problemas a la sociedad, mientras otros establecimientos y Centros Sanitarios estaban colapsados o con las puertas cerradas. El acceso al sistema sanitario ha sido la Farmacia. Por la cercanía que hay llega a todos los puntos de España, también a los pueblos. Además, lo más importante es que el acceso al medicamento en ningún momento se ha visto comprometido y todos los ciudadanos han podido acceder a sus tratamientos, lo que se ha conseguido gracias al trabajo desde las Corporaciones, desde el Colegio y el Consejo, con muchas acciones con la Consejería de Sanidad para que todo funcionara. Ha habido mucho trabajo de fondo: Se ha agilizado la implantación de la receta electrónica, las renovaciones de tratamientos de los pacientes para evitar que se acercasen a los Centros de Salud y evitar contagios… Todo ha evolucionado de manera muy rápida.

Han sido momentos duros porque en Segovia, la primera ola fue muy dura. Todos tenemos personas conocidas por ser familia, amigos, vecinos… que han fallecido, tanto en el Hospital como en casa, y eran clientes habituales. De hecho, se habilitó una colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y, si echábamos en falta a alguna persona mayor que supiéramos que vivía sola… ellos pasaban por su domicilio para conocer su estado. En la Farmacia echamos de menos a personas que sabemos que todos los meses deben recoger su tratamiento… Hemos colaborado no solo en el apartado sanitario, también lo hemos hecho en el social. Y hablando de la participación, en temas de corte social habilitamos una campaña para luchar contra la violencia de género. Durante el confinamiento, las mujeres que lo sufren han estado confinadas… y por ello se habilitó una contraseña y, si una mujer pedía en la Farmacia “Mascarilla 19”, nos poníamos en contacto con los Servicios Sociales para que pudiera ser atendida.

P.— ¿Mascarilla 19?

R.— Sí, esa era la contraseña. Se han hecho muchas cosas durante este periodo, algunas se conocen y otras no. Comenzamos sin equipos de protección y con mucha desinformación y, desde el Colegio Profesional, se ha realizado una labor de formación a todos los colegiados sobre las novedades que se iban conociendo. También hemos ido informando, desde el punto de vista sanitario, de todas las medidas de higiene para evitar contagios.

P.— ¿Ha habido fallecidos dentro del sector a causa de la COVID?

R.— Nuestra profesión se ha cuidado especialmente y en Segovia no ha habido… sobre todo en la primera ola no hubo problemas. Después, alguna farmacia tuvo que cerrar puntualmente en Segovia por cuarentenas pero, no ha habido fallecidos aunque, en nuestra profesión, a nivel nacional, sí que los hemos tenido. De hecho, recibimos el reconocimiento social y nos concedieron el Premio Príncipe de Asturias por los farmacéuticos fallecidos. Al principio, entre otras cosas, no teníamos mascarillas y había mucha tensión. Todo el mundo las pedía y, cuando llegaban, no era en cantidad.

Establecimientos seguros

P.— En cambio ahora son los test de antígenos los que han ocupado su lugar como producto muy demandado

R.— Entonces no había geles, mascarillas… no había de nada. En diciembre del año 2020 salieron los test que miden los anticuerpos que se dispensaban con receta médica. Ahora, desde julio se ha autorizado la dispensación en Farmacia sin ser necesaria la receta. Hay que tener en cuenta que estos test se han utilizado en el ámbito sanitario pero también había mercado ilegal… El Consejo General de Farmacia trabajó con el Ministerio de Sanidad validando y autorizando diversos test con fiabilidad, los que se dispensan en Farmacias, establecimientos que son un punto más a la hora ayudar a descongestionar los Servicios Sanitarios. En las farmacia hacemos la dispensación porque, tan importante en explicar el procedimiento para realizar el propio test como la manera de actuar si el resultado es positivo. El Ministerio ha entendido que la dispensación debe ser realizada en exclusiva en la Farmacia por la actuación profesional de los farmacéuticos. Ha tardado en llegar, pero ha llegado.

P.— Antes mencionabas lo que ocurrió al principio del confinamiento con las mascarillas y los geles. Para conseguir entonces esos productos la gente acudía a establecimientos regentados por orientales, hubo mucho descontrol.

R.— Ahora ya no hay problema. La oficina de farmacia es siempre un establecimiento seguro en el que se ofrecen productos de calidad con el porcentaje de alcohol que deben tener y las propiedades más adecuadas

P.— ¿Los test de antígenos se están utilizando mucho?

R.— Por lo que se viene observando, sobre todo en zonas de costa, en Comunidades como Cataluña y Andalucía. Aquí, aunque no hay datos concretos, se utilizan solo en caso de duda por haber mantenido un contacto sospechoso. Es útil solo para ser utilizado en estos casos. Para el usuario es una herramienta más de detección.

P.— Todo esto ha ocurrido de modo muy rápido…

R.— Sí. Nosotros trabajamos mucho en Formación, tanto presencial como online. Llevamos todo este tiempo estando muy al día de todo lo que va saliendo como los protocolos de actuación en las farmacias y otras muchas cosas. Estamos agradecidos de poder trabajar y contentos por haber podido responder bien. Hemos estado al pie del cañón, lo que ha sido valorado de modo muy positivo por la población.

P.— Las farmacias ubicadas en la provincia, en nuestros pueblos, deben haber sido más, si cabe, la ayuda de la gente durante la pandemia R.— Si, la farmacia rural tiene un valor muy alto porque el responsable del establecimiento es el único sanitario que pasa muchas horas en el pueblo, a veces vive allí. Un profesional preparado y cualificado. El médico acude a su consulta… pero, en estos últimos meses se han cerrado los consultorios. Tener la seguridad de que tienes un establecimiento sanitario accesible, con un profesional que te puede ayudar, es importante. Además, no solo ocurre eso pensando en la COVID, hay otras muchas patologías y en los pueblos hay mucha gente mayor. Las farmacias rurales han asegurado el acceso a los medicamentos de los vecinos y han hecho campañas sobre el valor de la vacunación. Hicimos una a través de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León animando a la población a vacunarse de la gripe, en invierno, y de la COVID. En nuestra Comunidad, por ejemplo, hay un grupo de Farmacias Centinela repartidas por todo el territorio que están desarrollando un estudio sobre la efectividad y la duración de la vacuna de la COVID. Se ha hecho en julio una toma de muestras a determinados pacientes, por tramos de edad, y en enero se repetirá esta prueba para ver si siguen teniendo inmunidad.

P.— ¿Cuantas Farmacias Centinela hay en Segovia?

R.— En Segovia hay 7, tanto urbanas como semiurbanas o rurales. En ellas se ha estado realizando un programa que comenzó en el mes de julio y en enero se retoma. En otras palabras, la farmacia también colabora activamente con el Sistema Sanitario. En otras Comunidades se han hecho cribados o, como en Madrid, se han hecho test de antígenos para descongestionar los Centros de Salud… Creo se somos un activo y deben contar con nosotros desde Atención Primaria e incluirnos en la red asistencial.

P.— Han contado con las farmacias todo lo que deberían o…

R.— Siempre hemos dicho que estamos ahí y que la red de farmacias es muy amplia. Nosotros siempre tenemos la mano tendida pero… Depende en muchas ocasiones de la Comunidad Autónoma y de la Consejería de Sanidad. Nos hemos ofrecido. Las cosas, cuando no se cuantifican, no se ponen en valor. Hay cosas que no se valoran porque no hay números y, desde las farmacias, solucionamos cosas que no se ven porque no están cuantificadas pero el paciente sí que lo aprecia.

Menos gripe y piojos

P.— Desde que la COVID entró en escena, enfermedades como la gripe han bajado su incidencia. Ocurre lo mismo con un problema tan común como los piojos en los colegios…

R.— Es cierto. El distanciamiento social ha hecho que los piojos, que se transmiten cuando se junta mucho la gente, casi no hayan existido en los últimos meses. El distanciamiento ha evitado que se dieran determinadas patologías. Ahora, cuando las mascarillas han dejado de ser obligatorias en ciertos momentos, ha vuelto a haber resfriados y procesos gripales. La mascarilla y la inexistente vida social, han evitado muchas patologías habituales pero, la mascarilla, en concreto, ha provocado la aparición de otras patologías en la piel, en la cara y sequedad bucal… no son patologías graves pero ahí están. También hemos observado el aumento de consumo de Polivitamínicos, de productos para descansar y dormir mejor. El confinamiento ha cambiado algunas costumbres.

P.— ¿Habéis observado aumento de consumo de tranquilizantes?

R.— Sí. La gente está muy crispada, a veces.

P.— Como profesional, cuando ves imágenes de botellones y aglomeraciones de gente en las que no se guardan las medidas de seguridad ¿Qué piensas?

R.— Que algunas cosas las estamos haciendo muy mal. Entiendo que la gente lleva mucho tiempo cerrada pero creo que se pueden hacer las cosas con responsabilidad y seguridad. Cuando dicen que te puedes quitar la mascarilla al estar al aire libre, lo podrás hacer siempre que haya distancia, algo que no siempre ocurre. La mascarilla sigue siendo fundamental.