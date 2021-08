La Junta prorroga las restricciones hasta el 30 de agosto

La hostelería de ocio nocturno seguirá cerrada, igual que las barras de los bares, todos los locales echarán sus persianas, como muy tarde, a la 1.30 de la madrugada y, en definitiva, todas las restricciones que rigen desde finales de julio siguen en vigor. “La evolución epidemiológica de Castilla y León, y especialmente la situación asistencial, justifican las segunda prórroga”, según reza el acuerdo adoptado este 12 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Junta, que también ha decidido asumir las medidas del Consejo Interterritorial para los eventos deportivos.

Las medidas especiales que se mantienen contemplan limitaciones de aforos y horarios, como que el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería no podrá realizarse en barra o de pie y no podrá superarse el 75 % del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de diez personas. Se suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como cócteles o similares.

El horario de cierre del interior de los establecimientos, “normales” y los “especiales”, como karaokes, pubs y bares especiales, es a la 1.30 horas máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de la una de la madrugada. En todo caso podrá procederse a la apertura de las terrazas al aire libre de estos establecimientos, si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de las terrazas de establecimientos de hostelería y restauración, con el horario administrativo que les corresponda. Las discotecas y salas de fiesta para consumo en el interior del local permanecerán cerradas, al igual que las peñas.

La celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles, deberá realizarse en espacios cerrados, con el público sentado, con uso de mascarilla, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos o 1,5 m de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia. En espacios al aire libre, con el público sentado, con uso de mascarilla, si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. No se permite el consumo de alimentos y bebidas durante los espectáculos a que se refiere el párrafo anterior.