Serán unas navidades “perimetralizadas” en Segovia y Castilla y León. No se podrá viajar hasta Segovia desde fuera de Castilla y León ni salir de la comunidad con destino a otras regiones.

La consejería de Sanidad difundía en la mañana del 10 de diciembre una orden que básicamente regula el decaimiento de algunas restricciones en Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. La “bomba” llegaba al final del texto, cuando se informa que se mantienen en plena vigencia medidas como el toque de queda de 22 a 6:00 horas, limitación de reuniones familiares a seis personas y los cierres perimetrales de la región. Y añade: “Por otra parte, y mediante acuerdo del Presidente de la Junta, se establece el cierre perimetral de la Comunidad hasta el próximo 10 de enero”. Posteriormente, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, matizaba que se exceptuara a la restricción “la movilidad de familiares y allegados” en los días clave de las fiestas. Así estará permtido salir de la región los días 23, 26 y 31 de diciembre, y el 2, 5 y 6 de enero.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, deslizaba la posibilidad de implementar esta medida en una entrevista a RNE emitida esta misma mañana. Poco después, la “posibilidad en estudio” se convertía en realidad por “acuerdo de Presidencia”. En definitiva, si usted tenía previsto desplazarse fuera de Segovia algún día esta Navidad, no podrá hacerlo, no al menos legalmente, no siendo los días excepcionales citados y para visitar o ser visitado por familiares y allegados.

Segovia, pese a la favorable evolución de los datos de la epidemia, en nivel 3 y próxima al 2, se ve así abocada a una navidades especialmente raras en estos raros días del covid. Una vuelta de tuerca más para el sector turístico segoviano, si bien llueve sobre mojado, al privarle de su principal nicho de mercado: el turismo madrileño.