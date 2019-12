La Junta multa a Palazuelos y San Cristóbal por incumplir los horarios de las verbenas

La Junta de Castilla y León ha impuesto sendas sanciones por incumplimiento de la ley del ruido y prolongación de espectáculos más allá de los horarios legales por actividades de las fiestas locales en Palazuelos y San Cristóbal de Segovia. En el caso de Palazuelos se sanciona la continuación de una orquesta en la verbena de junio de Tabanera. En San Cristóbal de Segovia la actividad multada ha sido una discomóvil durante las fiestas de julio, según refieren fuentes municipales de ambos municipios.

En ambos casos son sanciones de 600€ notificadas a las empresas pero que terminan repercutiendo en los municipios afectados, al tratarse de eventos integrados en los programas de fiestas y autorizados por los consistorios. Así ha pasado en Palazuelos de Eresma, donde el municipio asume la sanción, en tanto el alcalde de San Cristóbal, Óscar del Moral, explicaba que “oficialmente no nos han notificado aún la sanción, pero la idea es hacer lo mismo que en Palazuelos y asumirla nosotros”, explica. Cabe recordar que nuevamente a finales de septiembre, y también en Tabanera, la Guardia Civil interrumpió la verbena antes de la hora programada, si bien de este segundo incidente no consta, aún, sanción.

La hora oficial de cierre de espectáculos al aire libre en núcleos urbanos para verbenas está fijada en las 3:30 horas, en verano, y las 3:00 a partir de otoño. Habitualmente los espectáculos se prolongaban hasta las 4:30 aplicando una prerrogativa municipal que permite a los ayuntamientos ampliar el horario en una hora en fiestas patronales. Sin embargo, un cambio normativo en 2018 en aplicación de la nueva ley del ruido anulaba esta prerrogativa municipal: la orquesta acaba a las 3:30 (media hora menos en otoño).

Consultadas diversos municipios, solo constan las sanciones de Palazuelos y San Cristóbal. En Segovia capital la orden es estricta, se termina a las 3:30, y no se han registado sanciones. Tampoco en Cuéllar, ni en La Granja ni en El Espinar, ni en Trescasas, a pesar de que habitualmente los espectáculos y verbenas en estas localidades también se prolongan más allá de la hora legal. ¿Dónde está la diferencia?

¿Aguafiestas o víctimas?

La diferencia estriba en las denuncias vecinales. En El Espinar y Cuéllar, siendo la atribución de las respectivas policías locales, se intenta evitar que la queja derive en denuncia. “Damos orden de bajar el ruido, tratar de calmar a la gente y apelar a su comprensión, y en una de malas pues se adelanta la finalización del espectáculo”, explica un alcalde. En San Cristóbal y Palazuelos, en cambio, la investigación de la denuncia compete a la Guardia Civil, que advertida por el denunciante se persona en las verbenas y ley en mano documenta que, efectivamente, cumplida la hora legal de cierre el espectáculo sigue. El expediente se eleva entonces a la Junta, que finalmente aplica la sanción.

Es lo que, en un país tradicionalmente ruidoso como España, los alcaldes llaman “vecino quisquilloso” y teóricamente es la contraposición entre derecho al descanso y derecho a la fiesta. Suele ser un vecino que no participa de la juerga generalizada y por cercanía con el espectáculo está especialmente perjudicado por el ruido. En los pueblos pequeños hay más comprensión, todos se conocen y ser el “aguafiestas de la verbena” no contribuye a mejorar la reputación. En pueblos como los del alfoz, ya de cierta dimensión, suele pasar que sea un vecino de segunda residencia que gusta de disfrutar del silencio que tras reiteradas quejas termina denunciando. “Manda narices, ya podrían venir a disfrutar del silencia en invierno, que no se oye ni una hoja”, comentaba el edil de uno de los pueblos afectados.