9 Comments

A fecha de hoy, apenas 2.341 segovianos han completado el ciclo de vacunación, la cifra más baja de toda Castilla y León. Otras 6.101 personas han iniciado el tratamiento, que se completará esta semana en las residencias de mayores en tanto continúa en la estructura sanitaria y hospitalaria. La falta de personal, especialmente acuciante en Segovia, hizo que en la provincia la vacunación arrancara con parsinomia, a ello se sumó la interrupción y modificación del número de las dosis distribuidas por Pfizer. La parte buena es que el protocolo de vacunación fijado condiciona la cantidad de personas que empiezan el tratamiento a tener aseguradas las dosis para la conclusión del ciclo: al menos todos los que empiezan tienen asegurada la segunda dosis.

Para compensar, esta semana Segovia recibirá 3.510 dosis de Pfizer, mil dosis de Moderna y, como novedad, otras 600 de la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las primeras ya han llegado a la base de distribución provincial en el hospital de Segovia, las otras dos están en manos de la Junta pendiente de envío a las diferentes provincias. Sigue siendo un ritmo lentísimo, en el caso de Segovia, de poco más de 1.300 segovianos a la semana. A esta cadencia vacunar al 70% de los segovianos, porcentaje que se considera suficiente para conseguir un efecto rebaño, nos llevaría año y medio.

La vacuna de Moderna inmuniza tras 2 inyecciones con un mes (28 días) de diferencia, algo más que los 21 de la de Pfizer, igualmente de doble dosis. También implica dos pinchazos separados por un mínimos de 21 días y un máximo de 84 la nueva de AstraZeneca, que sin embargo no se aplicará a mayores de 55 años en la UE al no haberse incluido personas de esa edad en los ensayos. Tiene la ventaja de un mejor al no requerir la ultrarefrigeración – menos 70 grados de la de Pfizer, por -28 la de Moderna- pudiendo estar más tiempo a temperatura ambiente lo que facilita su distribución si bien su eficacia apenas alcanza el 65% frente al más del 90% en las otras dos.

Sin Semana Santa y el toque de queda pendiente del Supremo

Por lo demás, y conforme a lo previsto, la Junta anunciaba la prórroga por 14 días más, hasta el 23 de febrero, de las medidas de restricción vigentes desde el 17 de enero. Igualmente informaba a las cofradías de la región que no habrá cultos masivos de Semana Santa en la comunidad. Ambas decisiones ya descontadas.

La decisión de prorrogar las restricciones la tomaba el consejo de Gobierno en la mañana del 8 de febrero y la víspera de que, agotados los plazos legales, el Supremo decida si medidas como ampliar en dos horas el “toque de queda” son legales. Jurídicamente, y ante un previsible fallo en contra, la Junta podría rediseñar el decreto manteniendo el grueso de restricciones salvo las relativas al confinamiento obligatorio a las 20:00, frente al de las 22:00h establecido por el Gobierno en el decreto de Estado de Alarma.