La Junta duda de la idoneidad de la reapertura y pide tests masivos para los trabajadores

Nuevamente la improvisación, la descordinación y la falta de acuerdo entre las administraciones. La medida de poner fin a las dos semanas de cierre en las empresas no esenciales no cuenta con el respaldo de algunos presidentes autonómicos. El de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitía tras la videoconferencia con Pedro Sánchez un duro comunicado exigiendo al presidente del Gobierno “garantías para evitar un retroceso en la lucha contra el Covid19″. Mañueco ha planteado también su escepticismo sobre la falta de preparación del país para afrontar la rentrèe y ha mostrado dudas sobre si “los trabajadores que se incorporen cuenten con la adecuada protección personal para desempeñar su labor sin riesgos, así como el establecimiento de protocolos claros de prevención y de control, medidas todas ellas que no se dan en este momento”, señala el comunicado.

También ha criticado la improvisación. A últimas horas del 11 de abril, Sanidad colgaba en su web el documento de buenas prácticas que debe regir el retorno a las empresas, es el documento base a partir del cual las empresas deben adaptar sus puestos de trabajo (más información aquí al respecto). Poco tiempo considerando que la fecha del 13 de abril estaba marcada en el calendario desde hace dos semanas.

Todo indica que la de hoy es una medida condicionada más por parámetros económicos que por los estrictamente sanitarios. Parar un país conlleva una factura astronómica. Sanitariamente, la posibilidad de contagios se dispara, especialmente en las grandes ciudades donde el uso de transporte público resulta cuasi obligado. Más si cabe considerando que todavía no se ha planteado el estudio serológico masivo que debe avalar qué porcentaje de la población está infectado o inmunizado, un estudio que ha de descifrar la incógnita de cuál es la situación actual del contagio entre la población. Al tiempo que prevenir lo que más temen los expertos, el contagio asintomático, el deparado por personas que están infectadas pero que al no desarrollar síntomas no saben que lo están.

En este sentido, Mañueco reclamó “la necesidad urgente de test para garantizar la seguridad de las personas que van a empezar a trabajar mañana”, concluye. Problema: no los hay o no en la cantidad mínima para un uso masivo.