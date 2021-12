El consejo de Gobierno de la Junta ha descartado, al menos de momento, imponer el uso del pasaporte covid en la comunidad, según ha explicado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha argumentado que el uso del documento para acceder a determinados establecimientos de ocio “crea una situación de falsa sensación de seguridad” que puede resultar incluso contraproducente, tal como “está ocurriendo” en otros países y comunidades donde se exige el documento.

La Junta hace propias así las reflexiones de algunos expertos que afirman que imponer el pasaporte para acceder a determinados locales ayudan a reducir la precepción de riesgo y que las personas, por ejemplo, se quiten la mascarilla porque se ha pedido el pasaporte en la entrada. Los mismos expertos recuerdan que no se puede relacionar a una persona no vacunada con una persona que infecta o que una vacunada no infecta.

Por su parte, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, se ha mostrado este jueves, antes de conocerse la decisión de los gobernantes regionales, partidaria de que se aplique el uso del pasaporte covid “si no hay otro camino” para que “mejor que restringirlo a todos, restringirlo [la entrada en algunos locales públicos] a quien no ha asumido su responsabilidad y ha decidido no vacunarse”.

Vacunas para los niños

En su comparecencia ante los medios, el vicepresidente regional anunció que existe la “intención” de comenzar a vacunar a los niños entre 5 y 11 años de la región a partir de la semana que viene, empezando precisamente por los de 11 años.

Igea aseguró que los pinchazos se llevarán a cabo en los vacunódromos y centros de salud “que es lo que nos ha funcionado bien en otras campañas”, pero en ningún caso se llevará a cabo la vacunación en los colegios.