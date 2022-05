La Junta autoriza 1.077 ayudas al alquiler para familias segovianas con rentas bajas

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, presentaba los datos de la provincia de Segovia de la resolución de las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a la convocatoria 2021. En Segovia, se reparten 1.862.508€ euros en 1.077 subvenciones concedidas, a unos 1.700€ por solicitud, con la novedad este año que se elimina la lista de reserva; todas las solicitudes aceptadas cobrarán la ayuda, sin repescas, e incluso anticipando algunos trámites para acelerar los cobros.

Enmarcada en el Plan Estatal 2018-2021, el objeto de las subvenciones es facilitar el arrendamiento de una vivienda digna a colectivos con escasos medios económicos. Los beneficiarios son personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de alquiler de vivienda que constituya su residencia habitual y permanente.

455 solicitudes rechazadas

Este año se han presentado un total de 1.532 solicitantes, lo que supone 80 solicitudes más que las presentadas en la convocatoria anterior de las ayudas. Del total de solicitudes, 455 no cumplían los requisitos que se establecieron en la convocatoria de junio de 2021. Los motivos más habituales han sido tener ingresos superiores a los máximos, pagar una renta superior a los límites máximos, no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social, o que la vivienda no sea residencia habitual y permanente por no empadronarse. Los listados de los beneficiarios pueden ya consultarse en la web de la Junta o en los servicios territoriales de Fomento.