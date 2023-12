La Junta activa un teléfono para atender el aislamiento social de los mayores

Un total de 161.500 castellanos y leoneses de más de 65 años viven solos. Ello supone un 26,3 % de las personas mayores de la Comunidad. De ese total, 107.035 son mujeres, lo que equivale a dos tercios. Y, si a todo esto se le suma la dispersión y baja densidad de población del territorio autonómico, el fenómeno de la soledad no deseada se convierte en una necesidad social compleja y cada vez más extendida.

Por ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado en Segovia la puesta en marcha de nuevas medidas dentro del Plan de Acción Contra la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social, al que se destinan 100 millones de euros −25 anuales− para continuar avanzando en una estrategia que la Junta ya lleva desarrollando desde hace años. Se trata de un plan pionero que integra medidas de hondo calado, tales como el derecho a acceder a prestaciones sociales específicas por el hecho reconocido de constituir un caso de soledad no deseada, así como una marcada perspectiva rural.

Hasta la fecha, se han venido desarrollando diversas acciones que abordan esta tendencia, como la activación del servicio de prevención y seguimiento ante situaciones de soledad y aislamiento en el marco de la Teleasistencia Avanzada, que ya está instalada en el hogar de 25.000 personas que viven solas. Además, los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) han asumido nuevas funciones de apoyo a este colectivo, como su capacitación para afrontar su situación personal, mejorar su competencia social y llevar una vida cotidiana de manera normal y saludable. Esta labor, realizada a través de los centros de acción social (CEAS), alcanzó en 2022 al 36 % de los 1.800 usuarios de los EPAP. A esto hay que sumar las actividades específicas que tienen lugar en los centros de día titularidad de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyo personal va a recibir más formación específica sobre este contexto.

Teléfono ‘Cerca de ti’

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha activado hoy un número de teléfono gratuito (900 264 812) cuyo objetivo es combatir la soledad no deseada. A través de este servicio no sólo se informará a los mayores sobre recursos y actividades que faciliten su integración en la sociedad, sino que se analizarán las necesidades de estas personas para derivarlas a su centro de acción social y recibir ayuda profesional cuando lo requieran, ya que se pone a su disposición un servicio de apoyo psicosocial. El personal técnico al otro lado del teléfono podrá identificar los factores de riesgo que generen esa situación concreta de soledad no deseada, así como el grado en que la persona se encuentra para, de este modo, medir el tipo de ayuda que se le debe ofrecer.

Este servicio estará disponible de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas, si bien este horario puede ir adaptándose en función de las necesidades que se vayan detectando. No obstante, también se activará un contestador automático y un correo electrónico (cercadeti@cercadetijcyl.es) donde pueden dejar sus mensajes e inquietudes a cualquier hora del día. Toda la información acerca de este servicio se encuentra en la web de la Junta de Castilla y León.